La célébration du 85e anniversaire de la fondation du Vovinam "Viet Vo Dao" (1938-2023) a eu lieu le 15 avril dans la province de Binh Duong (Sud), en présence du président Vo Van Thuong.

Le président Vo Van Thuong à la célébration de la fondation du Vovinam "Viet Vo Dao". Photo : VNA

Le dirigeant a félicité les dirigeants, les artistes martiaux et les pratiquants du Vovinam du pays et du monde entier pour leurs efforts et leurs succès dans la pratique et la promotion de ce sport dans le monde.



Jusqu'à présent, Vovinam est présent dans plus de 70 pays et territoires, attirant des millions de pratiquants et continue à se développer. Vovinam est un produit culturel spécial des Vietnamiens.

Dans le cadre des activités pour célébrer le 85e anniversaire de la fondation du Vovinam, la Fédération du Vovinam "Viet Vo Dao" du Vietnam, en collaboration avec la province de Binh Duong, a organisé du 10 au 15 avril le 14e Championnat national des fortes équipes Vovinam 2023 dans le but de se préparer aux prochains 32e SEA Games.



À long terme, la fédération projette de développer ce sport dans les 63 villes et provinces au pays au lieu des 44 localités actuellement. La fédération a également travaillé avec le Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville pour ouvrir une académie mondiale de Vovinam dans la ville. Il est prévu qu'en juin de cette année, la fédération va compléter les dossiers pour la reconnaissance du Vovinam en tant que patrimoine culturel immatériel.