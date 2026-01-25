Le président Vladimir Poutine s’entretient par téléphone avec le secrétaire général Tô Lâm

Le secrétaire général du Parti communite du Vietnam, Tô Lâm (centre) lors de son entretien téléphonique avec le président russe Vladimir Poutine. Photo: VNA

Le président russe Vladimir Poutine, qui s’est entretenu samedi soir 24 janvier avec le secrétaire général du Parti communite du Vietnam, Tô Lâm, a affirmé attacher une importance particulière au partenariat stratégique global avec le Vietnam.

Le président russe a félicité le Parti communite du Vietnam pour le succès de son 14e Congrès national, le Comité central, le Politburo et la personne du secrétaire général Tô Lâm pour leur élection aux postes de direction pour le nouveau mandat

Il a affirmé qu’il s’agit d’un événement politique important définissant une orientation, fixant des objectifs majeurs et adoptant des décisions, des tâches et des politiques importantes pour amener le Vietnam à se développer rapidement et durablement dans cette nouvelle ère et de devenir un pays développé à revenu élevé d’ici 2045.

Le président Vladimir Poutine a souligné que la réélection du camarade Tô Lâm au poste de secrétaire général du Comité central du Parti du 14e mandat affirme son prestige politique et ses importantes contributions à la formulation et à la mise en place des politiques stratégiques pour le développement socio-économique durable, la protection des intérêts et le renforcement de la position du Vietnam sur la scène internationale.

Le secrétaire général du Parti communite du Vietnam, Tô Lâm lors de son entretien téléphonique avec le président russe Vladimir Poutine. Photo: VNA

Au nom du Parti communiste du Vietnam et du peuple vietnamien, le secrétaire général Tô Lâm a exprimé sa gratitude au président Vladimir Poutine pour l’attention qu’il a portée à cet important événement politique du Parti communiste du Vietnam, ainsi que pour les chaleureuses et sincères félicitations et les sentiments personnels qu’il a adressés au Parti communiste du Vietnam, au peuple vietnamien et à la personne du secrétaire général.

Le secrétaire général Tô Lâm a souligné que, tout au long des congrès du Parti, le Vietnam a toujours pu compter sur le soutien de ses amis traditionnels, parmi lesquels l’ancienne Union soviétique et la Fédération de Russie d’aujourd’hui. Le secrétaire général Tô Lâm a souligné que, tout au long des congrès du Parti, le Vietnam a toujours pu compter sur le soutien de ses amis traditionnels, parmi lesquels l’ancienne Union soviétique et la Fédération de Russie d’aujourd’hui.

Il a partagé que le 14e Congrès national du Parti communiste du Vietnam avait été un franc succès, accompli sa mission historique majeure, fait le bilan de la mise en œuvre de la résolution du 13e Congrès national, évalué 40 ans de mise en œuvre de l’œuvre de rénovation et les résultats de l’application du Programme et de la Stratégie de développement socio-économique ; défini les objectifs, les orientations et les tâches pour les cinq prochaines années et décidé des questions stratégiques pour l’avenir et le destin de la nation vietnamienne dans cette nouvelle ère de développement.

Le congrès a réaffirmé son engagement constant envers l’objectif de l’indépendance nationale et du socialisme sous la direction du Parti communiste du Vietnam ; déterminé un nouveau modèle de croissance fondé sur l’économie de la connaissance, l’économie numérique, l’économie verte et l’économie circulaire ; pleinement promu les fonctions et les rôles des secteurs économiques ; et renforcé l’édification et le remodelage du Parti et du système politique sains, forts sur tous les plans.

Le congrès a identifié les «affaires étrangères et l’intégration internationale», liées à la défense et à la sécurité nationales, comme une tâche cruciale et permanente, tout en poursuivant une politique étrangère d’indépendance, d’autonomie, de multilatéralisation, de diversification, de résilience, de paix, d’amitié, de coopération et de développement.

Le secrétaire général Tô Lâm a affirmé que le Vietnam a toujours considéré la Russie comme un partenaire fiable et de première importance en Europe, et souhaite développer ses relations d’amitié et de coopération avec la Russie dans l’esprit du partenariat stratégique global Vietnam-Russie. Le secrétaire général Tô Lâm a affirmé que le Vietnam a toujours considéré la Russie comme un partenaire fiable et de première importance en Europe, et souhaite développer ses relations d’amitié et de coopération avec la Russie dans l’esprit du partenariat stratégique global Vietnam-Russie.

Le président Vladimir Poutine a souligné que la Russie attache une importance particulière au partenariat stratégique global avec le Vietnam, fondé sur 75 ans de relations d’amitié traditionnelle et constamment cultivées par les dirigeants et les peuples des deux pays.

Il a affirmé que la Russie continuera de coordonner étroitement ses efforts pour renforcer globalement les relations bilatérales, pour l’intérêt des peuples russe et vietnamien, et dans le but d’assurer la stabilité et la sécurité dans la région Asie-Pacifique.

À cette occasion, le président Vladimir Poutine a remercié le secrétaire général Tô Lâm et la délégation vietnamienne de haut niveau d’avoir assisté aux commémorations du 80e anniversaire de la Victoire dans la Grande Guerre patriotique (9 mai 1945 - 2025).

Le secrétaire général Tô Lâm et le président Vladimir Poutine se sont déclaré prêts à engager des échanges constructifs et ouverts, dans un esprit de compréhension mutuelle, de respect et d’harmonisation des intérêts, afin de renforcer la coopération dans les domaines traditionnels et de l’étendre à de nouveaux secteurs prometteurs.

À cette occasion, le président Vladimir Poutine a solennellemet invité le secrétaire général Tô Lâm à se rendre en Russie à une date qui lui conviendra. Le secrétaire général Tô Lâm a accepté avec plaisir l’invitation et a invité le président À cette occasion, le président Vladimir Poutine a solennellemet invité le secrétaire général Tô Lâm à se rendre en Russie à une date qui lui conviendra. Le secrétaire général Tô Lâm a accepté avec plaisir l’invitation et a invité le président

Vladimir Poutine à se rendre au plus tôt au Vietnam. – VNA/VI