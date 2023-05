Le président vietnamien Vo Van Thuong visite le British Museum à Londres

Dans le cadre du programme de participation au couronnement du roi Charles III au Royaume-Uni, le président Vo Van Thuong s’est rendu vendredi 5 mai au British Museum (en français « Musée britannique », appellation couramment utilisée jusqu'au xxe siècle, mais devenue rare) à Londres.

C’est un musée de l'histoire et de la culture humaine. Ses collections, constituées de plus de sept millions d’objets, sont parmi les plus importantes du monde et proviennent de tous les continents. Elles illustrent l’histoire humaine de ses débuts à aujourd'hui.

Le musée a été fondé en 1753 et ouvert au public en 1759. Le British Museum compte six millions de visiteurs par an et s'affiche comme le site touristique le plus fréquenté de Grande-Bretagne.

Le président Vo Van Thuong est venu visiter la vaste salle de lecture dans laquelle V.I.Lénine et nombre d'écrivains, philosophes et savants illustres ont travaillé. VNA/VI