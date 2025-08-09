Le président vietnamien termine sa visite en Angola

Le président vietnamien Luong Cuong, son épouse et une délégation de haut niveau ont quitté le 8 août Luanda, concluant avec succès leur visite d'État en Angola à l'invitation du président João Manuel Gonçalves Lourenço et de son épouse.



Au cours de sa visite, le président a eu des entretiens fructueux avec son homologue angolais, rencontré la présidente de l'Assemblée nationale, Carolina Cerqueira, rencontré les dirigeants du Mouvement populaire de libération de l'Angola (MPLA) et la communauté vietnamienne en Angola, ainsi qu’a assisté à la cérémonie marquant le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.

Cérémonie de départ du président Luong Cuong et de son épouse au palais présidentiel de la capitale Luanda; marquant la fin de leur visite d'Etat en Angola. Photo : VNA





Le président vietnamien a pris la parole lors de la session plénière extraordinaire de l'Assemblée nationale angolaise, où il a exprimé la volonté du Vietnam de contribuer plus activement à la politique mondiale, à l'économie mondiale et au progrès de l'humanité, et a proposé des orientations pour renforcer l'amitié et la coopération bilatérales traditionnelles.



Les deux parties ont publié une Déclaration commune, témoignant de leur engagement et de leur détermination à ouvrir une nouvelle ère à la coopération bilatérale.



Lors de leurs rencontres, les dirigeants des deux pays ont convenu que les relations fraternelles et amicales entre le Vietnam et l'Angola constituent un précieux héritage commun et une base solide pour s'engager dans une nouvelle phase de développement, approfondir la confiance politique, le soutien mutuel entre les deux partis et les deux États, ainsi que la solidarité et la compréhension entre leurs peuples.



Ils ont également partagé la vision de renforcer la coopération en matière de commerce et d'investissement, de renforcer les liens dans des domaines clés tels que la défense et la sécurité, et de diversifier les formes traditionnelles de coopération dans des secteurs tels que la santé, l'éducation et l'agriculture.



Dans son discours à l'Assemblée nationale, hautement apprécié par ses hôtes, le président Luong Cuong a présenté une initiative visant à promouvoir davantage les relations avec l'Angola, à établir un partenariat pour la coopération au développement et à transformer les relations bilatérales en un modèle de coopération Sud-Sud.



Après 50 ans de relations diplomatiques, le Vietnam et l'Angola ont surmonté ensemble les hauts et les bas de l'histoire, démontrant une solidarité ferme, loyale et constante entre amis et camarades.



Cette visite constitue une base solide pour que les relations bilatérales continuent de se développer de manière prospère et durable, au bénéfice des deux peuples et pour la paix, la stabilité et la prospérité de leurs régions respectives et du monde. - VNA/VI