Le président vietnamien s’entretient avec le président sud-coréen à Séoul

Les présidents vietnamien Nguyên Xuân Phuc et sud-coréen Yoon Suk-yeol ont convenu lors de leur entretien, lundi 5 décembre, de porter le partenariat stratégique établi en 2009 au niveau de partenariat stratégique intégral, ouvrant une nouvelle ère de développement dans les relations entre les deux pays.

Le président vietnamien Nguyên Xuân Phuc (à gauche) et le président sud-coréen Yoon Suk-yeol, le 5 décembre. Photo: VNA

La République de Corée considère toujours le Vietnam comme un partenaire important et prioritaire dans la politique étrangère sud-coréenne dans la région, a affirmé le président Yoon Suk-yeol, appréciant hautement la visite d’Etat en République de Corée du chef de l’Etat vietnamien.



Le président Nguyên Xuân Phuc a remercié le président Yoon Suk-yeol, le gouvernement et le peuple sud-coréens pour l’accueil chaleureux accordé à la haute délégation vietnamienne, et a transmis les salutations du secrétaire général Nguyên Phu Trong, du Premier ministre Pham Minh Chinh et du président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê au président sud-coréen et à d’autres dirigeants sud-coréens.



Le Vietnam attache de manière cohérente de l’importance aux relations avec la République de Corée dans sa politique étrangère d’indépendance, d’autonomie, de multilatéralisation et de diversification des relations extérieures, a-t-il affirmé.



Les deux dirigeants ont eu des échanges approfondis et ont atteint plusieurs conceptions communes importantes sur les grandes orientations et les mesures spécifiques pour amener les relations politiques et la coopération en matière de défense et de sécurité à un niveau correspondant au nouveau cadre des relations.



Ils ont convenu de promouvoir davantage la coopération dans la diplomatie, la défense et la sécurité, de bien mettre en œuvre les mécanismes de coopération et de dialogue existants, de promouvoir des résultats concrets dans la coopération en matière d’industrie de la défense, de prévention et de lutte contre la criminalité, notamment la criminalité transnationale et des organisations terroristes, et de travailler en étroite collaboration au traitement des questions de sécurité non traditionnelles.



Les deux parties ont convenu de promouvoir la coopération dans le commerce, l’investissement, le développement et le transfert de technologie, contribuant à la reprise et au développement socio-économique pour s’adapter à la nouvelle situation. Elles ont réaffirmé l’objectif de porter le commerce bilatéral à 100 milliards de dollars d’ici 2023 et à 150 milliards de dollars à l’horizon 2030 dans une direction équilibrée.



La République de Corée créera des conditions facilitant les exportations vietnamiennes et aidera les entreprises vietnamiennes à participer plus profondément aux chaînes d’approvisionnement mondiales des entreprises sud-coréennes.



Le Vietnam créera des conditions permettant aux entreprises sud-coréennes d’élargir l’échelle d’investissements notamment dans l’électronique, le développement d’infrastructures, la constructure de complexes technologiques, parcs industriels verts et villes intelligentes.

Vue de l’entretien entre le président vietnamien Nguyên Xuân Phuc et le président sud-coréen Yoon Suk-yeol, le 5 décembre. Photo: VNA

Les deux dirigeants ont hautement apprécié l’efficacité des aides publiques sud-coréennes au développement accordées ces derniers temps au Vietnam et ont convenu de renforcer leur coopération au développement et les aides publiques sud-coréennes au développement dans les années à venir.



Ils ont salué la coopération substantielle et efficace entre les deux pays dans les domaines de la culture, du tourisme, de la science et de la technologie, de la santé, de l’environnement et des transports, et ont affirmé leur soutien au renforcement de la coopération décentralisée et leur coordination pour garantir les droits légitimes des cititoyens d’un pays dans l’autre.



Les deux parties ont convenu de renforcer la coopération dans les domaines de l’urbanisme et du développement, du logement et du marché immobilier, des infrastructures techniques, de la formation des ressources humaines à la gestion et à l’exploitation du trafic maritime et aérien.



Elles ont également convenu de mettre en œuvre des projets clés d’infrastructures de transport 2021-2025, de promouvoir les investissements sud-coréens dans le domaine des infrastructures de transport sous la forme d’un partenariat public-privé (PPP), de continuer à se coordonner étroitement pour élargir la portée et accroître le niveau de coopération dans le domaine du travail et de la formation professionnelle, de signer prochainement la prorogation du protocole d’accord sur le Programme sud-coréen de délivrance du permis de travail aux étrangers (EPS), de soutenir le Vietnam dans l’adaptation au changement climatique et de réduction des émissions conformément aux engagements du Vietnam à la COP26.



Le président Nguyên Xuân Phuc a affirmé que le Vietnam soutient constamment la dénucléarisation, promeut le dialogue et la coopération dans la péninsule coréenne, est disposé à coordonner et à contribuer à ce processus.



Les deux dirigeants ont convenu de la nécessité d’assurer la sécurité, la sûreté et la liberté de navigation et de survol en Mer Orientale, de maintenir un environnement pacifique et stable, l’ordre juridique et de résoudre les différends en Mer Orientale par des mesures pacifiques, d’assurer les droits et intérêts légitimes des pays conformément au droit international, y compris la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982.



Les deux présidents ont supervisé la signature de nombreux documents de coopération entre les ministères, les secteurs, les localités et les entreprises des deux pays.



Au nom du Parti et de l’Etat, le président Nguyên Xuân Phuc a invité le président Yoon Suk-yeol et son épouse à se rendre au Vietnam. Le président Yoon Suk-yeol a remercié et accepté avec plaisir l’invitation.