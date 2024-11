Le président vietnamien s’entretient avec le président chilien à Santiago

Le président vietnamien Luong Cuong et son homologue chilien Gabriel Boric Font lors de leur entretien, à Santiago, 11 novembre. Photo: VNA

Le président vietnamien Luong Cuong s’est entretenu lundi 11 novembre au palais de la Moneda, à Santiago, avec son homologue chilien Gabriel Boric Font.

Ils se sont informés de la situation de chaque pays, ont évalué ensemble le développement des relations bilatérales et ont discuté des orientations et des mesures pour continuer à approfondir et à rendre le partenariat global Vietnam-Chili de plus en plus approfondi, efficace et substantiel, vers l’élévation des relations dans les temps à venir, et ont échangé sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun.

Au nom de l’État et du peuple chiliens, le président Gabriel Boric Font a chaleureusement salué le président Luong Cuong et la délégation vietnamienne de haut rang en visite officielle au Chili.

Il a affirmé que cette visite revêt une signification particulièrement importante, la première au Chili d’un président vietnamien au cours de ces 15 dernières années, se déclarant convaincu que visite créera une forte dynamique pour approfondir davantage l’amitié traditionnelle et la coopération multiforme entre les deux pays.

Le président Gabriel Boric Font a exprimé son admiration pour le président Hô Chi Minh et pour l’histoire de la lutte héroïque du peuple vietnamien pour l’indépendance et la réunification nationale ainsi que pour ses réalisations dans la construction et le développement national du Vietnam d’aujourd’hui, en particulier dans le processus de rénovation, considérant qu’il s’agit des expériences précieuses que le Chili peut consulter pour servir son œuvre de développement socio-économique.

Il a affirmé que le Chili attache toujours de l’importance et souhaite renforcer ses relations avec le Vietnam dans sa politique globale envers la région Asie-Pacifique, en particulier dans le contexte où le Vietnam et le Chili célèbrent les 10 ans de mise en œuvre de l’Accord de libre-échange bilatéral et les deux pays sont tous membres de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP).

Remerciant le président Gabriel Boric Font, l’État et le peuple du Chili pour l’accueil plein d’estime réservé à la délégation vietnamienne de haut rang, le président Luong Cuong a affirmé que le Vietnam attache de l’importance à l’amitié traditionnelle et au partenariat global entre le Vietnam et le Chili, le premier pays d’Amérique du Sud à établir des relations diplomatiques avec le Vietnam (25 mars 1971). Il a remercié le peuple chilien pour le soutien précieux accordé au peuple vietnamien dans la juste lutte pour l’indépendance et la réunification nationale dans le passé et dans l’œuvre de défense et d’édification du pays d’aujourd’hui.

Cettte visite vise à affirmer le message que le Vietnam chérit et souhaite promouvoir plus fortement le partenariat global avec le Chili. Elle revêt une signification particulière, se déroulant à l’occasion du 55e anniversaire de la rencontre historique entre le président Hô Chi Minh et le président Salvador Allende, le 23 mai 1969 à Hanoi, qui a jeté les bases de l’établissement des relations diplomatiques bilatérales en 1971 ainsi que du développement des relations actuelles entre les deux pays, a-t-il déclaré.

Les deux dirigeants se sont réjouis du développement des relations entre les deux pays à travers le maintien des échanges de visites et de contacts de haut niveau et par tous les canaux entre les partis, les Etats, les parlements et les collectivités locales, du déploiement efficace des mécanismes de coopération existants tels que le Conseil de libre-échange et la consultation politique au niveau de vice-ministre des Affaires étrangères.

Les deux parties ont noté que les relations économiques et commerciales continuent de se renforcer dans le contexte des nombreux défis de l’économie mondiale ; le Chili est le 4e partenaire commercial du Vietnam en Amérique latine et le Vietnam est le plus grand partenaire commercial du Chili au sein de l’ASEAN.

Les deux dirigeants ont hautement apprécié la création officielle par le Vietnam de l’office des attachés de défense au Chili, contribuant ainsi à promouvoir davantage la coopération en matière de défense entre les deux pays dans les temps à venir.

Les deux parties ont hautement apprécié la coopération étroite et efficace entre les deux pays au sein des organisations internationales et des forums interrégionaux, notamment au sein des Nations Unies et du Forum de coopération économique Asie-Pacifique (APEC), du Forum pour la coopération Asie de l’Est-Amérique latine (FEALAC), ASEAN- Alliance du Pacifique.

Les deux parties ont convenu de continuer à se concentrer sur la promotion de la coopération dans leurs domaines forts d’intérêt commun tels que le libre-échange, l’agriculture, le développement durable, les énergies renouvelables, la science, l’éducation, le tourisme, la défense, la sécurité...

Elles ont également ont convenu de négocier activement en vue de la signature des documents de coopération bilatérale pour perfectionner le cadre juridique pour le développement durable des relations entre les deux pays; de créer des conditions favorables permettant aux communautés des entreprises des deux pays de renforcer les échanges et la coopération d’affaires, d’augmenter le commerce bilatéral à la mesure du potentiel des deux pays.

Les deux dirigeants ont convenu de renforcer la coordination, la coopération et le soutien mutuel au sein des organisations internationales et des forums multilatéraux et interrégionaux.

Partageant la vision de développement des deux pays, soutenant les valeurs de libre-échange, de coopération pour le développement mutuel, le bénéfice mutuel et sur la base du potentiel et des marges de coopération, les deux dirigeants ont convenu de charger les ministères et branches des deux pays d’échanger, d’examiner, de mettre à jour et d’examiner l’élévation du cadre des relations dans les temps à venir afin de créer un plus grand espace pour la coopération bilatérale, tout en déterminant les priorités de percée et de portée stratégique.

Les deux dirigeants ont également échangé en profondeur et partagé leurs positions sur de nombreuses questions régionales et internationales d’intérêt commun. Concernant la question de la Mer Orientale, les deux parties ont convenu que les différends concernant la souveraineté et le territoire devraient être résolus par des moyens pacifiques, sur la base du respect du droit international, en particulier de la Charte des Nations Unies et de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM 1982).

A cette occasion, le président Luong Cuong a transmis les salutations du secrétaire général Tô Lâm, du Premier ministre Pham Minh Chinh et du président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân au président Gabriel Boric Font et a invité le président chilien à se rendre au plus tôt au Vietnam. Le président Gabriel Boric Font a remercié et a accepté l’invitation avec plaisir.

Après l’entretien, les deux dirigeants ont assisté à la cérémonie de signature de la Déclaration conjointe Vietnam-Chili entre les deux ministres des Affaires étrangères, du Protocole d’accord de coopération en matière de défense entre les deux ministères de la Défense et des documents de coopération dans les domaines de l’agriculture, de la culture et de la promotion commerce, ainsi qu’à une rencontre conjointe avec la presse. – VNA/VI