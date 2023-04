Le président vietnamien rencontre d'anciens hauts dirigeants lao

Dans le cadre de sa visite officielle au Laos, le président vietnamien Vo Van Thuong a rencontré le 11 avril à Vientiane les anciens secrétaires généraux et présidents lao Choummaly Sayasone et Bounhang Vorachith, et l'ancien Premier ministre lao Thongsing Thammavong.

Le président vietnamien Vo Van Thuong (gauche) et l'ancien secrétaire général et président lao Choummaly Sayasone. Photo: VNA

Vo Van Thuong a remercié les anciens hauts dirigeants lao pour leurs contributions au renforcement des relations fidèles et pures, de la solidarité spéciale Vietnam-Laos, ainsi que pour leur soutien au développement intégral des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays.

Le président vietnamien a également formulé ses vœux à l'occasion du Nouvel An traditionnel du Laos Boun Pi Mai et transmis aux anciens dirigeants lao les salutations sincères des dirigeants du Parti, de l'État et de l'Assemblée nationale du Vietnam.

Les anciens dirigeants lao se sont tous déclarés réjouis du développement fructueux des relations de coopération entre les deux pays en tous domaines. Ils ont proposé aux deux parties de resserrer les relations d'amitié spéciales, de mettre en œuvre efficacement les accords et conventions conclus entre les deux pays, tout en soulignant la nécessité d'éduquer les deux peuples, les jeunes générations notamment, aux relations traditionnelles spéciales et fidèles entre les deux pays.

Le même jour, le président vietnamien Vo Van Thuong est allé déposer une gerbe de fleurs au pied de la statue du président Kaysone Phomvihane.