Le président vietnamien reçoit le président de l'Assemblée nationale sud-coréenne

Le président vietnamien Luong Cuong (à droite) et le président de l'Assemblée nationale sud-coréenne Woo Won Shik. Photo: VNA

Le président de la République, Luong Cuong, a reçu ce vendredi 21 novembre à Hanoï le président de l’Assemblée nationale sud-coréenne, Woo Won Shik, en visite officielle au Vietnam à l’invitation de son homologue vietnamien, Trân Thanh Mân. Le président de la République, Luong Cuong, a reçu ce vendredi 21 novembre à Hanoï le président de l’Assemblée nationale sud-coréenne, Woo Won Shik, en visite officielle au Vietnam à l’invitation de son homologue vietnamien, Trân Thanh Mân.

Le président Luong Cuong a jugé cette visite de haute importance, affirmant qu’elle insufflera une nouvelle dynamique au partenariat stratégique intégral entre les deux pays en faveur d’un développement plus substantiel et plus efficace. Il a souligné que les deux nations sont désormais des partenaires de tout premier plan l’une pour l’autre.

Le président de l’Assemblée nationale sud-coréenne, Woo Won Shik a, pour sa part, indiqué que la République de Corée partagera activement son expérience et se coordonnera étroitement avec la partie vietnamienne pour assurer le succès de l’organisation de la Semaine des dirigeants économiques de l’APEC 2027 au Vietnam.

Il a insisté sur la nature « spéciale et indissociable » des relations entre les deux pays. Il a exprimé le souhait de Séoul d’approfondir le partenariat stratégique intégral et sa volonté d’accompagner le Vietnam dans la réalisation de son objectif de devenir un pays développé à revenu élevé d’ici 2045.

Les deux dirigeants ont exprimé leur satisfaction face aux réalisations significatives obtenues depuis l’établissement des relations diplomatiques en 1992. Ils ont convenu de continuer à consolider la confiance politique et de concrétiser les engagements pris lors des récents échanges de haut niveau.

Le président Luong Cuong a souhaité que les organes législatifs des deux nations collaborent étroitement pour mettre en place le cadre juridique nécessaire à la mise en œuvre du partenariat stratégique intégral et pour soutenir les accords et engagements des deux gouvernements.

Soulignant le vaste potentiel de coopération, le président vietnamien a mis en avant plusieurs axes prioritaires : la consolidation de la confiance politique et l’intensification des échanges de délégations de haut niveau, ministérielles, locales et d’entreprises ; la promotion de la coopération en matière de défense, de sécurité et de lutte contre la criminalité transnationale ; ainsi que le développement de la coopération dans les domaines de l’éducation, de la culture et des échanges entre les peuples.

Le président de l’Assemblée nationale sud-coréenne a sollicité le soutien continu du Vietnam pour lever les difficultés rencontrées par les entreprises sud-coréennes, créant ainsi des conditions favorables à un investissement durable au Vietnam.

Il a assuré qu’il se coordonnerait étroitement avec l’Assemblée nationale vietnamienne pour contribuer à intensifier la coopération bilatérale.

Enfin, les deux dirigeants ont convenu de poursuivre une coopération étroite et un soutien mutuel au sein des forums régionaux et internationaux, et de conjuguer leurs efforts pour promouvoir un processus de paix durable sur la péninsule coréenne. -VNA/VI