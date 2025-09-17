Le président vietnamien participera au débat général de haut niveau de la 80e session de l'Assemblée générale de l'ONU

Le président Luong Cuong. Photo: VNA

Le président de la République Luong Cuong, accompagné de son épouse et d'une délégation vietnamienne de haut niveau, participera au débat général de haut niveau de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies, et mènera des activités bilatérales aux États-Unis, du 21 au 24 septembre, selon un communiqué du ministère vietnamien des Affaires étrangères. -VNA/VI