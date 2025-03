Le président vietnamien offre un banquet en l'honneur de son homologue brésilien

Lors du banquet d'État en l'honneur du président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva, en visite d'État au Vietnam, le 28 mars.

Le président de l'État, Luong Cuong, a offert un grand banquet d'État à Hanoï le 28 mars en l'honneur du président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva, en visite d'État au Vietnam.



Dans son discours d'ouverture, le président Luong Cuong a affirmé que malgré la distance géographique, le Vietnam et le Brésil partagent depuis longtemps des valeurs communes de liberté, d'idéaux et une aspiration profonde à la paix. Tout au long de leur histoire de lutte pour l'indépendance et la défense nationale, les deux nations ont écrit des chapitres héroïques et glorieux, marqués par leur courage et leur désir d'un avenir meilleur.



Il a rappelé une époque charnière en 1912, lorsqu'un jeune homme, devenu plus tard président Hô Chi Minh, a vécu et travaillé à Rio de Janeiro en quête de salut national. Ce lien précoce a jeté les bases d'une amitié durable entre les deux nations.



Le peuple vietnamien se souvient et apprécie profondément la solidarité et le soutien de ses amis internationaux, dont Lula da Silva, dans sa lutte pour la libération nationale et la réunification, a-t-il déclaré.



Il a affirmé que depuis plus de trois décennies, depuis l'établissement de leurs relations diplomatiques, le Vietnam et le Brésil ont bâti une relation solide fondée sur le respect mutuel, des intérêts communs, des valeurs communes d'indépendance, de liberté et de développement, ainsi que sur des similitudes culturelles et historiques. Le Brésil est devenu à ce jour le premier partenaire stratégique du Vietnam en Amérique latine.



Le président hôte a souligné le vaste potentiel de coopération globale et s'est déclaré satisfait des résultats des discussions bilatérales, notamment de la signature du Plan d'action 2025-2030 pour la mise en œuvre du Partenariat stratégique.



Pour l'avenir, le président Luong Cuong a envisagé un renforcement des échanges entre les deux pays, avec une augmentation des échanges commerciaux et de la mobilité. Il a hâte de découvrir davantage la riche culture brésilienne au Vietnam, en particulier sa passion reconnue pour le football.



Grâce à la détermination et aux efforts des deux parties, il était convaincu que le potentiel et les opportunités de collaboration bilatérale se concrétiseraient bientôt, apportant de réels bénéfices à leurs peuples.



Lula da Silva, pour sa part, a rappelé qu'en 1912, Hô Chi Minh, le grand dirigeant du Vietnam, avait séjourné trois mois dans le district de Santa Teresa. Cette expérience l'a ensuite inspiré à écrire un article sur José Leandro da Silva, un dirigeant syndical noir du Pernambouc, dans lequel il condamnait fermement le racisme et défendait la solidarité internationale. Ce lien historique illustre comment, malgré leurs positions géographiques différentes, les deux nations partagent des valeurs fondamentales qui les unissent, a déclaré le président brésilien.



Il a reconnu que si le Vietnam et le Brésil ont emprunté des chemins historiques différents, leur indépendance et leur détermination les ont conduits vers un objectif commun : préserver la paix, le multilatéralisme et le droit international.



Soulignant leur engagement commun en faveur du développement durable et de la lutte contre la pauvreté, le dirigeant brésilien a souligné qu'il s'agissait d'une raison essentielle pour élever les relations bilatérales au rang de partenariat stratégique fin 2024. Il a noté que ce partenariat s'était encore renforcé lors de sa visite, reflétant l'aspiration commune à intensifier le dialogue sur les enjeux mondiaux et à élargir la coordination bilatérale dans divers domaines.



Il a espéré que le 35e anniversaire des relations diplomatiques en 2024 marquerait le début d'une nouvelle ère d'amitié bilatérale, permettant aux deux nations de travailler ensemble pour surmonter les défis actuels. - VNA/VI