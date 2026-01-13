Le président vietnamien Luong Cuong reçoit l’ambassadeur des États-Unis Marc Knapper

Le président de la République Luong Cuong (droite) et l’ambassadeur des États-Unis au Vietnam, Marc Knapper. Photo: VNA

Dans l’après-midi du 12 janvier, au Palais présidentiel, le président de la République Luong Cuong a reçu l’ambassadeur des États-Unis au Vietnam, Marc Knapper, venu prendre congé au terme de son mandat au Vietnam.

Félicitant l’ambassadeur pour l’achèvement fructueux de sa mission au Vietnam, le président Luong Cuong a passé en revue plusieurs étapes marquantes des relations Vietnam–États-Unis durant le mandat de Marc Knapper, notamment l’élévation des relations bilatérales au rang de partenariat stratégique global, le plus haut niveau de coopération dans la politique étrangère du Vietnam. Il a salué les contributions actives de l’ambassadeur, qui ont permis aux relations bilatérales de continuer à se développer de manière efficace, durable et approfondie, sur la base du respect mutuel de l’indépendance, de la souveraineté, de l’intégrité territoriale et des systèmes politiques de chacun, ainsi que du principe de bénéfices réciproques.

Le chef de l’État s’est dit impressionné par l’attachement particulier que l’ambassadeur Marc Knapper porte au pays, au peuple et à la culture vietnamiens. Il a également remercié le gouvernement et l’ambassade des États-Unis pour leur soutien de plus de deux millions de dollars accordé, l’an dernier, aux localités vietnamiennes touchées par des catastrophes naturelles, soulignant qu’il s’agissait d’un geste humanitaire significatif, illustrant la solidarité et le partage opportuns du peuple et du gouvernement américains envers la population vietnamienne dans les moments difficiles.

Abordant la coopération dans la réparation des conséquences de la guerre, le président a qualifié ce domaine de point lumineux revêtant une importance particulière pour le renforcement de la confiance, la promotion de la réconciliation et l’approfondissement de la compréhension mutuelle. Il a salué les efforts constants de l’ambassadeur et appelé les deux parties à intensifier encore leur coopération dans ce secteur.

À cette occasion, le président Luong Cuong a réaffirmé que le Vietnam poursuit de manière constante une politique étrangère d’indépendance, d’autonomie, de multilatéralisation et de diversification, se positionnant comme un ami, un partenaire fiable et un membre actif et responsable de la communauté internationale. Le Vietnam attache une grande importance à ses relations avec les États-Unis et souhaite les développer de façon plus substantielle et approfondie dans de nombreux domaines, à la hauteur de leur potentiel et au service des intérêts des peuples des deux pays.

Remerciant le président pour la réception, l’ambassadeur Marc Knapper a exprimé son accord avec les évaluations formulées et s’est dit fier d’avoir été témoin et acteur du développement de relations bilatérales de plus en plus concrètes. Il s’est déclaré convaincu que le partenariat stratégique global Vietnam-États-Unis continuerait de se renforcer, constituant un modèle de réconciliation dans les relations internationales, illustrant l’esprit de "laisser le passé derrière soi et se tourner vers l’avenir".

Il a affirmé que, quelle que soit sa future fonction, il resterait un ami du Vietnam et continuerait de contribuer à l’approfondissement des relations entre les deux pays, tant sur le plan bilatéral que régional et international. -VNA/VI