Le président vietnamien donne une réception solennelle au secrétaire général de l’ONU

Dans la soirée du 24 octobre, le président vietnamien Luong Cuong a donné une réception solennelle en l’honneur du secrétaire général de l’ONU, António Guterres, et de la haute délégation des Nations Unies, à l’occasion de leur visite officielle au Vietnam et de leur participation à la cérémonie d’ouverture de la signature de la Convention des Nations Unies contre la cybercriminalité, les 24 et 25 octobre.



Souhaitant chaleureusement la bienvenue au secrétaire général António Guterres, le président Luong Cuong a rappelé la date historique du 24 octobre 1945, marquant la signature de la Charte des Nations Unies et la naissance de l’Organisation des Nations Unies, la plus grande organisation multilatérale mondiale, investie de la noble mission de maintenir la paix et la sécurité internationales, de promouvoir la coopération entre les nations et de protéger les droits fondamentaux de l’homme.



Le chef de l’État a souligné qu’à la même époque, le 2 septembre 1945, sur la place Ba Dinh à Hanoï, le président Hô Chi Minh avait lu la Déclaration d’indépendance, proclamant solennellement au peuple vietnamien et au monde la naissance de la République démocratique du Vietnam, aujourd’hui la République socialiste du Vietnam, ouvrant une ère nouvelle – celle de l’indépendance, de la liberté et du bonheur du peuple vietnamien. Bien que survenues dans des contextes différents, ces deux événements partagent une aspiration commune et intemporelle : la paix, l’indépendance, la liberté et le bonheur de l’humanité.



Le président vietnamien a estimé que, tout au long des 80 dernières années, l’ONU n’a cessé de se renforcer, devenant la maison commune de 193 États membres, unis dans leurs efforts pour relever les défis mondiaux. Il a affirmé que, depuis près d’un demi-siècle, le Vietnam, membre actif, proactif et responsable, œuvre sans relâche aux côtés de l’ONU.



Le président Luong Cuong a rappelé que le Vietnam gardera à jamais en mémoire le précieux soutien de l’ONU dans la cicatrisation des blessures de guerre, la reconstruction et le développement national. Grâce à l’ONU, le Vietnam s’est ouvert au monde pour la coopération, le développement et l’intégration, contribuant aux efforts communs pour la paix, le progrès et la prospérité partagée. Et grâce à l’ONU, le monde est venu au Vietnam, apportant savoirs, expériences, ressources et solidarité, aidant le pays à surmonter les difficultés et à avancer avec détermination.



À cette occasion, au nom de l’État et du peuple vietnamiens, le président de la République a réitéré sa profonde gratitude envers les Nations Unies et Son Excellence le secrétaire général pour leur accompagnement constant au fil des années. Il s’est dit convaincu que, malgré les nombreux défis à venir, l’ONU continuera d’être un étendard de la paix et de la coopération internationale, inspirant les nations à s’unir pour surmonter les épreuves et progresser ensemble.

Le président vietnamien Luong Cuong (gauche) et le secrétaire général de l’ONU, António Guterres. Photo: VNA

En réponse, le secrétaire général António Guterres a partagé que, dans ses premières années d’engagement politique, il avait pris part au mouvement contre le fascisme et pour la liberté des peuples colonisés d’Afrique. De ces expériences, il a toujours ressenti une affinité particulière avec l’esprit d’endurance indomptable du peuple vietnamien dans sa lutte pour l’indépendance et la réunification nationale.



À l’occasion du 80e anniversaire de l’ONU, le secrétaire général a évoqué l’histoire du premier bulletin de vote déposé dans l’urne du Conseil de sécurité en 1946, fabriquée par un artisan qui y avait glissé une prière pour la paix mondiale.



Selon lui, ce souvenir symbolise le sens profond de l’ONU : servir les peuples du monde entier, car tel est l’esprit fondateur du multilatéralisme – « pour l’être humain ».



Il a souligné que, même si l’ONU n’a pas pu prévenir tous les conflits, des centaines de milliers de fonctionnaires et de Casques bleus de cette organisation multilatérale continuent, jour et nuit et dans des conditions souvent difficiles, d’apporter une aide humanitaire et de protéger des vies à travers le monde.



Saluant le rôle du Vietnam, António Guterres a déclaré que le Vietnam n’est pas seulement un pays largement engagé dans les opérations de maintien de la paix, mais aussi un modèle d’une nation ayant surmonté la guerre pour devenir l’une des histoires de développement les plus remarquables au monde.



Il a particulièrement salué les contributions du Vietnam aux activités de maintien de la paix des Nations Unies, considérant le pays comme un témoignage vivant de la voie de la paix et du développement, ainsi qu’un pilier du multilatéralisme. - VNA/VI