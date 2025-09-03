Le président vietnamien assiste à la célébration des 80 ans de la victoire contre le fascisme en Chine

Le président Luong Cuong assiste à la célébration des 80 ans de la victoire contre le fascisme en Chine. Photo : VNA

En tant que nation qui a mené des décennies de lutte pour son indépendance, le Vietnam comprend la valeur de l’indépendance, de la paix et de la liberté, et respecte les sacrifices des peuples du monde entier dans leur combat contre le fascisme et l’oppression.



La présence du président Luong Cuong à cet événement souligne le soutien du Vietnam aux efforts mondiaux pour la paix, la sécurité et le développement. Elle réaffirme également la politique étrangère du Vietnam qui promeut l'indépendance, l'autonomie, la multilatéralisation, la diversification et l'intégration internationale, contribuant de manière active et responsable à la paix, à la coopération et au développement de la région et du monde.



Dans son discours, le dirigeant chinois Xi Jinping a exprimé sa gratitude envers les anciens combattants et les peuples épris de paix qui se sont unis contre le fascisme. Selon lui, le destin de l’humanité est un bien commun, et ce n’est qu’en se traitant d’égal à égal, en vivant en harmonie et en s’entraidant que l’on pourra préserver la sécurité commune, éliminer les causes profondes de la guerre et empêcher la répétition des tragédies de l’histoire.



Cérémonie marquant le 80e anniversaire de la victoire de la Guerre mondiale antifasciste, à Pékin. Photo: Xinhua

Le dirigeant chinois a également affirmé que le peuple chinois persisterait dans la voie du développement pacifique et œuvrerait, main dans la main avec les peuples du monde, à la construction d’une communauté de destin commun pour l’humanité.



La cérémonie a été suivie d’un défilé militaire qui a réuni 45 blocs et équipements modernes. Le leader chinois Xi Jinping a passé en revue les troupes.



Avant la cérémonie, le président Luong Cuong avait participé à la cérémonie d’accueil, présidée par Xi Jinping lui-même. -VNA/VI