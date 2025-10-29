Le président vietnamien arrive en R. de Corée pour la 32ᵉ Semaine des dirigeants économiques de l'APEC

Le président vietnamien Luong Cuong est arrivé le 29 octobre à l'aéroport militaire de Gimhae à Busan, entamant sa participation à la 32ᵉ Semaine des dirigeants économiques de l'APEC et ses activités bilatérales en République de Corée, à l'invitation du président sud-coréen, Lee Jae Myung.



La Semaine des dirigeants économiques de l'APEC devrait constituer un forum clé permettant aux dirigeants des économies membres de maintenir le dialogue, de renforcer la confiance et d'intensifier la coopération afin de trouver des solutions aux défis économiques et commerciaux, ainsi que de promouvoir l'innovation et un développement durable et inclusif dans la région.



La participation du Vietnam à ce sommet est également l'occasion de promouvoir l'image d'une économie dynamique, profondément intégrée et engagée envers les objectifs régionaux. Parallèlement, cette visite réaffirme le rôle de Hanoï en tant que membre actif, responsable et de plus en plus proactif dans la mise en place de la structure de coopération régionale, en vue d'accueillir l'APEC 2027.

Photo: VNA





Sur le plan bilatéral, dans un contexte de développement particulièrement positif des relations Vietnam-République de Corée, la visite de travail du président Luong Cuong permettra de consolider et d'approfondir les fondements des relations politiques, de promouvoir la mise en œuvre effective des engagements et accords conclus, et de garantir que la coopération entre les deux pays contribue de manière plus substantielle et efficace au développement de chaque nation dans ce contexte actuel.



Lors de cet événement, Luong Cuong devrait rencontrer plusieurs dirigeants d'économies membres de l'APEC, ainsi que des représentants de grands groupes et entreprises internationaux, contribuant ainsi au renforcement des relations bilatérales et à la mobilisation de ressources pour les objectifs de développement socio-économique du Vietnam.



Luong Cuong prononcera notamment un discours important lors de CEO Summit de l'APEC. -VNA/VI