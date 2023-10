Le président vietnamien a une entrevue avec le président de l'APN de Chine

Le président Vo Van Thuong a eu le 17 octobre une entrevue avec Zhao Leji, président du Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale (APN) de Chine, à l'occasion de sa participation au troisième Forum de "la Ceinture et la Route" pour la coopération internationale, à Pékin en Chine.

Le président Vo Van Thuong (gauche) et Zhao Leji, président du Comité permanent de l'Assemblée populaire nationale (APN) de Chine. Photo : VNA

Les deux dirigeants ont souligné que le Vietnam et la Chine entretenaient des relations d'amitié traditionnelles de longue date établies par les générations de hauts dirigeants et les deux peuples. Il s'agit d'un bien commun extrêmement précieux qui doit être continuellement hérité, préservé et renforcé.

Vo Van Thuong a affirmé que le Parti, l'État et le peuple vietnamiens considéraient toujours l’édification et le développement de bonnes relations avec le Parti, le gouvernement et le peuple chinois comme un choix stratégique et une priorité absolue dans leur politique étrangère.

Zhao Leji a affirmé que les relations d’amitié avec le Vietnam avaient hautement été appréciées par le Parti, le gouvernement et le peuple chinois. C’est aussi une orientation prioritaire dans la politique étrangère de la Chine.

Discutant des mesures visant à promouvoir les relations bilatérales dans les temps à venir, le dirigeant vietnamien a proposé que les deux parties intensifient les contacts de haut niveau et de tous les niveaux, consolident la confiance politique et améliorent la qualité et l'efficacité de la coopération dans tous les domaines, en mettant l'accent sur la promotion une croissance commerciale équilibrée et durable. Il a suggéré que la Chine augmente ses importations de biens, en particulier de produits agricoles du Vietnam ; promeut la coopération d’investissement et les connexions de transport multimodales.

Vo Van Thuong a également demandé aux deux parties de renforcer les échanges entre les peuples, avec l'accent mis sur les échanges culturels, la coopération touristique.

La Chine souhaite que les deux parties maintiennent des échanges et des contacts de haut niveau et déterminent ensemble la grande orientation de la coopération dans les relations entre les deux Partis et les deux pays dans les temps à venir ; approfondissent davantage les domaines de coopération d'intérêt mutuel, avec l’accent mis sur le lien stratégique entre le cadre « Deux corridors, une ceinture » et « la Ceinture et la Route » ; accélère la coopération économique et commerciale, des infrastructures et des échanges entre les peuples, a déclaré Zhao Leji.

Concernant la coopération entre les deux organes législatifs, le président Vo Van Thuong a proposé que l'Assemblée nationale du Vietnam et l’APN élargissent les échanges, partagent les expériences en matière de législation, de supervision, de lutte contre la corruption, d’édification et de perfectionnement de l’État de droit socialiste ; promeuvent leur rôle important dans l’édification d'un cadre juridique favorable et supervisent les agences et localités des deux pays dans la mise en oeuvre des accords de coopération signés ; promeuvent l’échange et la compréhension entre les peuples.

Zhao Leji a demandé de renforcer la coopération entre les deux organes législatifs, les commissions spécialisées, les groupes parlementaires d’amitié et les Conseils populaires à tous les niveaux ; de coordonner étroitement et efficacement lors des forums parlementaires multilatéraux.

Concernant les questions maritimes, les deux parties sont convenues de bien mettre en œuvre la conception commune des hauts dirigeants, de contrôler et de gérer correctement les désaccords, contribuant ainsi au maintien de la paix et de la stabilité dans la région.

Le président Vo Van Thuong a demandé aux deux parties de respecter les intérêts légitimes et légales de chacun, de se conformer au droit international, notamment à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, et de ne pas laisser les questions en mer affecter les relations bilatérales et les sentiments des deux peuples.