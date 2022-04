Le président travaille avec le Comité central de la Croix-Rouge vietnamienne

Le président Nguyen Xuan Phuc a travaillé le 5 avril avec le Comité central de l'Association de la Croix-Rouge vietnamienne (CRV) sur la mise en œuvre du Mois d’action humanitaire 2022.

Selon un rapport du Comité central de la CRV, au cours de 4 derniers ans, la CRV a organisé chaque année le Mois d’action humanitaire en mai. Plus de 1.500 milliards de dongs ont été mobilisés durant ce mois, aidant plus de 3,3 millions de démunis et de personnes en situation difficile.

Cette année, le Mois d’action humanitaire a pour thème : « Connecter la communauté - Répandre des actes de gentillesse» avec des activités telles que : mobiliser des ressources pour des objectifs humanitaires ; promouvoir la propagation des valeurs humanitaires et des activités de la CRV ; renforcer les activités d'assistance humanitaire dans la communauté ; donner des conseils sur les mécanismes et les politiques liés aux activités humanitaires.

S’exprimant lors de la séance de travail, le président Nguyen Xuan Phuc a reconnu les résultats obtenus dans la mise en œuvre annuelle du Mois d’action humanitaire par le Comité central de la CRV et a demandé à la CRV d'élaborer un plan de soutien aux démunis pendant ce mois.

Nguyen Xuan Phuc a suggéré que la CRV doit vraiment promouvoir son rôle central sur le front humanitaire, intensifier la propagande et mobiliser les masses pour soutenir et aider les démunis, les personnes défavorisées et vulnérables.

Il a exprimé son soutien à l’organisation du Mois d’action humanitaire au niveau national et a approuvé le synthèse de la mise en œuvre de la Directive No 18 de 2018 du Premier ministre sur l’amélioration de l'efficacité du travail humanitaire et des activités de la CRV dans la nouvelle situation.

La CRV doit promouvoir la coopération internationale et les échanges entre les peuples dans la région et au niveau international, renforçant l’attrait des ressources et démontrant la responsabilité du Vietnam dans les activités humanitaires internationales.