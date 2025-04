Le président travaille avec le Bureau présidentiel sur les tâches clés à venir

Le président de la République Luong Cuong, a travaillé le 23 avril avec le Bureau présidentiel sur les activités du mois d'avril et les principales tâches du mois de mai.



Le chef de l’Etat a félicité le Bureau présidentiel pour ses conseils sur la décision d'offrir des cadeaux aux personnes ayant rendu des services méritoires à la nation à l'occasion du 50e anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale (30 avril 1975) et des 80 ans de la Fête nationale (2 septembre 1945).



Le dirigeant a aussi apprécié le Bureau présidentiel pour les propositions à temps qui ont conduit à sa décision d'honorer à titre posthume les braves soldats qui ont sacrifié leur vie en service pour assurer la sécurité publique et la sécurité sociale ; la préparation des dossiers pour aider le chef de l’Etat à avoir des décisions sur l’amnistie.



Concernant les orientations et les tâches dans les temps à venir, le dirigeant a demandé au Bureau présidentiel d'optimiser ses capacités et d'adopter une réponse flexible et proactive au service des dirigeants du Parti et de l’Etat car dans les temps à venir, il y aura de nombreux événements importants et les politiques majeures à se dérouler.



Les efforts doivent être concentrés sur la mise en œuvre efficace des politiques et du travail liés au personnel, notamment dans le cadre de la mise en œuvre de la résolution 18-CT/TW sur la rationalisation et la restructuration de l'appareil organisationnel, a -t-il souligné.



Enfin, il a demandé au Bureau présidentiel de mobiliser du personnel et de consacrer du temps, à examiner de manière approfondie des dossiers de demande d'amnistie, conformément à la réglementation, afin de mener à bien le processus d'évaluation dans les meilleurs délais, lui permettant ainsi de signer et de publier la décision d'amnistie de 2025 à l'occasion du 50e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale. -VNA/VI