Le président Tô Lâm s’entretient avec le secrétaire général et président lao Thongloun Sisoulith

Le président vietnamien Tô Lâm s’est entretenu jeudi 11 juillet à Vientiane, lors de sa première journée de visite d’Etat au Laos, avec le secrétaire général du Comité central du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL) et président lao Thongloun Sisoulith.

Photo: VNA

Dans une atmosphère d’amitié, de camaraderie et de fraternité, les deux dirigeants ont discuté des orientations et des mesures visant à promouvoir les domaines de coopération entre les deux pays, indiquant la nécessité de renforcer la consultation, l’échange d’expériences, la coordination et le soutien mutuel pour surmonter les défis et difficultés, et construire ensemble une économie indépendante et autonome et profondément intégrée à l’échelle internationale.

Le dirigeant lao a chalereusement salué la visite d’Etat du président Tô Lâm, sa première à l’étranger depuis sa prise de fonction, la qualifiant d’une manifestation de l’importance accordée par le Parti communiste du Vietnam (PCV) et l’Etat vietnamien et de sa personne aux relations uniques de grande amitié, de solidarité particulière et de coopération intégrale entre le Vietnam et le Laos.

Il a adressé ses saluations fraternelles et ses meilleurs vœux au secrétaire général du PCV Nguyên Phu Trong et à d’autres hauts dirigeants vietnamiens, et a remercié le Vietnam pour son soutien à la lutte d’indépendance d’hier et à l’œuvre d’édification et de développement du Laos d’aujourd’hui.

Le président vietnamien et le secrétaire général et président lao ont réaffirmé la politique cohérente des deux pays consistant à toujours attacher de l’importance et à accorder la plus haute priorité à la consolidation et au développement de la grande amitié, de la solidarité particulière et de la coopération intégrale entre le Vietnam et le Laos.