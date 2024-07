Le président Tô Lâm s’entretient avec le président du PPC et du Sénat Hun Sen

Le président Tô Lâm s’est entretenu vendredi 12 juillet, lors de la première journée de sa visite d’État au Cambodge, avec le président du Parti du peuple cambodgien (PPC) et président du Sénat du Cambodge Samdech Techo Hun Sen.

Entretien entre le président vietnamien Tô Lâm et le président du Parti du peuple cambodgien (PPC) et président du Sénat du Cambodge Samdech Techo Hun Sen, à Phnom Penh, le 12 juillet. Photo: VNA





Il a dit sa joie de se rendre dans le royaume et de rencontrer à nouveau Samdech Techo Hun Sen, un ami proche de longue date des dirigeants et du peuple vietnamiens, et l’a transmis les salutations et les voeux de bonne santé du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et d’autres dirigeants vietnamiens.



Le chef de l’Etat vietnamien a salué les réalisations obtenues par le Cambodge ces dernières années, la grande victoire du PPC aux derniers scrutins ainsi que l’élection de Samdech Techo Hun Sen à la présidence du Sénat du Cambodge.



Il hautement apprécié les sentiments précieux et le rôle clé du président Samdech Techo Hun Sen dans la préservation et le développement des relations de voisinage amical et de coopération intégrale entre les deux pays au cours des derniers temps.



Le président Samdech Techo Hun Sen a affirmé que la visite du président Tô Lâm contribuait à renforcer davantage les relations amicales et étroites entre les deux pays, et a transmis les saluations cordiales au secrétaire général Nguyên Phu Trong et à d’autres hauts dirigeants vietnamiens.



Il a souhaité que le peuple vietnamien, sous la direction du PCV ayant à sa tête le secrétaire général Nguyên Phu Trong, continue à connaître de nombreuses nouvelles réalisations pour faire du Vietnam une grande économie du monde et atteindre ses objectifs d’industrialisation et de modernisation à l’horizon 2030, à l’occasion du centenaire du PCV, estimant que le développement du Vietnam aidera également le Cambodge et le Laos à se développer.



Les deux dirigeants ont hautement apprécié les résultats de la coopération entre les deux pays au cours des derniers temps, marquée par une confiance politique renforcée, des visites régulières de leurs hauts dirigeants et une coopération accrue en matière de sécurité et de défense en tant qu’un pilier des relations bilatérales.



Ils se sont félicités de la coopération commerciale et d’investissement intensifiée avec des intérêts étroitement liés, notant que le Vietnam reste l’un des principaux investisseurs et partenaires commerciaux du Cambodge.



D’autres domaines de coopération bilatérale tels que l’éducation, la culture, le tourisme... sont de plus en plus riches et diversifiés. En particulier, les échanges entre les peuples se sont largement déployés et sous de nombreuses formes nouvelles, notamment entre les provinces partageant la frontière commune.



La coopération entre l’Assemblée nationale du Vietnam et le Sénat et l’Assemblée nationale du Cambodge est de plus en plus étroite, contribuant au renforcement des relations de coopération via les canaux du parti et du gouvernement.



Les deux dirigeants ont convenu que la stabilité, la paix et le développement de l’un pays sont également dans l’intérêt de l’autre.



Les deux parties ont exprimé leur estime pour l’aide, la solidarité, l’attachement et les sacrifices l’une pour l’autre durant la période de lutte de libération nationale d’hier ainsi que dans l’édification et le développement de leurs pays d’aujourd’hui, les qualifiant d’une vérité indéniable.



Le président Samdech Techo Hun Sen a rappelé avec émotion l’aide et le sacrifice dont le Vietnam avait fait preuve pour aider le Cambodge à sortir du régime génocidaire de Pol Pot et à mener une renaissance nationale.



Afin de développer plus vigoureusement les relations entre les deux pays dans la nouvelle période, les deux parties ont convenu de mettre activement en œuvre les accords de haut niveau et les résultats des rencontres de haut niveau entre le PCV et le PPC, de multiplier les rencontres et contacts à tous les niveaux et par tous les canaux, notamment entre les jeunes dirigeants et les jeunes générations ainsi qu’entre les jeunes dirigeants de la région du triangle de développement.



Les deux parties se sont également accordées pour promouvoir les mécanismes du Comité mixte Vietnam-Cambodge sur la coopération économique, culturelle, scientifique et technique et de la Conférence sur la coopération et le développement des provinces frontalières; déployer de nouveaux mécanismes de coopération tels que la Réunion des ministres des Affaires étrangères Vietnam-Cambodge-Laos; élargir les échanges, la coopération et l’entraide entre les organes législatifs, exécutifs et judiciaires, les organisations populaires et les localités des deux pays.



Les deux parties ont souligné continuer à développer la coopération en matière de sécurité et de défense de manière plus complète et plus approfondie, persister dans le principe de ne permettre à aucune force hostile d’utiliser le territoire d’un pays pour mener des activités contre l’autre, et de considérer la sécurité et la sûreté d’un pays comme l’intérêt de l’autre.



Elles ont convenu de promouvoir le mécanisme de la Conférence annuelle des ministres de la Sécurité publique/des Affaires intérieures Cambodge-Laos-Vietnam, de la Réunion des ministres de la Défense Cambodge-Laos-Vietnam et de l’Exercice militaire conjoint des trois pays sur la réponse aux défis de sécurité non- traditionnelle et d’assurer une coordination étroite entre les forces compétentes vietnamiennes et cambodgiennes.



Les deux dirigeants ont souligné l’importance de la valeur historique des relations Vietnam-Cambodge et la nécessité d’innover et de diversifier les formes d’éducation et de sensibilisation auprès des peuples des deux pays aux relations d’amitié traditionnelle, de solidarité étroite, de coopération intégrale entre les deux partis, les deux pays et les deux peuples; de ne pas laisser les forces hostiles déformer et saper l’amitié Vietnam-Cambodge.



Le président Samdech Techo Hun Sen a également mis l’accent sur l’importance de la coopération dans le développement des ressources humaines et a suggéré que le Vietnam continue de soutenir le Cambodge dans ce domaine.



Les deux parties ont convenu de continuer à renforcer la coopération entre le Vietnam, le Laos et le Cambodge, y compris la mise en œuvre efficace des accords conclus lors de la réunion de haut niveau entre les dirigeants du PCV, du PPC et du PPRL (Parti populaire révolutionnaire lao), de maintenir et de promouvoir l’efficacité des rencontres entre les trois Premiers ministres, les présidents des Assemblées nationales, les ministres de la Sécurité publique, de la Défense, des Affaires étrangères et les responsables de certains ministères et branches des trois pays; et de renforcer la solidarité et l’attachement entre les trois pays pour le bénéfice de chaque pays et de la région.



Répondant à l’invitation du président Tô Lâm à effectuer une visite au Vietnam, le président Samdech Techo Hun Sen a affirmé qu’il se rendrait au plus tôt au Vietnam à une date qui sera arrangée par voie diplomatique. – VNA/VI