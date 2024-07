Le président Tô Lâm rencontre le Premier ministre lao Sonexay Siphandone à Vientiane

Dans le cadre de sa visite d'État au Laos, le président Tô Lâm a rencontré ce jeudi 11 juillet à Vientiane le Premier ministre lao Sonexay Siphandone.

Le président Tô Lâm et le Premier ministre lao Sonexay Siphandone lors de l'entrevue. Photo: VNA

Le Premier ministre Sonexay Siphandone a souligné que les grandes et globales réalisations obtenues ces derniers temps par le Parti, l'État et le peuple vietnamiens ont continué à encourager le Laos dans son œuvre de défense, d’édification et de développement du pays.

Le président Tô Lâm s’est réjoui des acquis que le Parti, l'État et le peuple du Laos ont accomplis ces derniers temps. Il a affirmé sa conviction que le Laos surmonterait les difficultés immédiates et mettrait en œuvre avec succès les résolutions du 11e Congrès du Parti et du 9e Plan de développement socio-économique pour la période 2021 - 2025.

Les deux parties ont exprimé leur joie et leur appréciation pour les réalisations remarquables et importantes de la coopération bilatérale dans tous les domaines, contribuant au développement socio-économique, au renforcement de la défense et la sécurité nationales et à la garantie de la stabilité socio-politique de chaque pays.

Les deux dirigeants ont convenu de se concentrer sur la mise en œuvre des accords de coopération de haut niveau entre les deux pays; continuer à maintenir des visites et des contacts de haut niveau à tous les niveaux ; rechercher activement des solutions pour résoudre les difficultés et les problèmes ; améliorer l'efficacité des mécanismes de coopération bilatérale ; coordonner étroitement les questions stratégiques liées à la sécurité et au développement de chaque pays.

Ils sont convenus de continuer à mettre en œuvre efficacement les protocoles et plans signés sur la coopération en matière de défense et de sécurité ; de se coordonner pour trouver des mesures révolutionnaires afin de libérer des ressources pour la coopération économique entre les deux pays afin d'atteindre l'objectif d'une croissance commerciale de 10 à 15 % en 2024.

Les deux parties se sont accordées pour promouvoir dé projets clés dans les domaines de l'énergie, des mines et de la connexion des infrastructures ; promouvoir la coopération dans les domaines de l’éducation, de la formation, des sciences et de la transformation numérique ; renforcer la coopération décentralisé, notamment la coopération entre les localités frontalières.

Sonexay Siphandone a affirmé continuer à travailler avec le Premier ministre Pham Minh Chinh pour mettre en œuvre de manière drastique les accords de haut niveau entre les deux pays, notamment dans le domaine économique.

S’agissant des questions régionales et internationales, les deux dirigeants ont convenu que dans le contexte d'une situation mondiale complexe et en évolution rapide, les deux parties devraient renforcer leur coordination et leur soutien mutuel dans les forums multilatéraux, en particulier au sein des Nations Unies et de l'ASEAN et les mécanismes de coopération de la sous-région du Mékong.

Le président Tô Lâm a souligné que le Vietnam serait prêt à continuer à aider le Laos à assumer avec succès son rôle de présidence de l'ASEAN et de présidence du Conseil interparlementaire de l'ASEAN (AIPA) en 2024, contribuant ainsi à renforcer le rôle et la position du Laos dans la région et dans le monde. -VNA/VI