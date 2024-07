Le président To Lam rencontre la présidente de l'Association d'amitié Cambodge-Vietnam

Le président To Lam a rencontré le 13 juillet la présidente de l'Association d'amitié Cambodge-Vietnam, Samdech Men Sam An, dans le cadre de sa visite d'État au Cambodge.

Le président To Lam et la présidente de l'Association d'amitié Cambodge-Vietnam Samdech Men Sam An. Photo : VNA





Men Sam An a exprimé sa profonde gratitude aux amis vietnamiens pour leur soutien sans réserve au peuple cambodgien pour échapper au régime génocidaire de Pol Pot.



Elle a souligné la fraternité et le bon voisinage avec de nombreux facteurs qui ne peuvent séparer l'amitié stratégique et traditionnelle entre les peuples du Vietnam et du Cambodge. Elle s'est également engagée à collaborer avec les autres dirigeants de l'association pour promouvoir davantage l'amitié, la solidarité et les échanges entre les peuples, dans le but de protéger et de préserver les relations amicales entre les deux peuples.



Pour sa part, le président Lam a apprécié la contribution de Men Sam An à cultiver l'amitié entre les deux pays, soulignant que la coopération entre les deux pays a été continuellement renforcée et développée ces derniers temps, leurs hauts dirigeants entretenant des contacts et des échanges réguliers et des mécanismes de coopération bilatérale. se révélant en outre efficace.



Les deux parties ont coopéré étroitement dans des cadres multilatéraux et sous-régionaux, contribuant à la paix, à la stabilité et au développement dans la région et dans le monde, a-t-il indiqué.



La présidente a espéré qu'avec ses profonds sentiments envers le pays et le peuple vietnamiens, Men Sam An, qui n'est plus membre du cabinet, continuera à apporter des contributions positives au renforcement de l'amitié et de la coopération intégrale entre les deux pays.



Il a demandé à l'Association d'amitié Vietnam-Cambodge d'intensifier les échanges amicaux entre les peuples, en particulier entre les jeunes, ainsi que de renforcer le travail d'éducation et de communication afin que les habitants de tous couches, en particulier les jeunes, des deux pays puissent avoir une compréhension profonde de l'importance et de la responsabilité de préserver et de cultiver davantage les relations bilatérales.

Il a exprimé son espoir que Men Sam An et d'autres dirigeants de son association soutiendront la suppression des difficultés des personnes d'origine vietnamienne au Cambodge, notamment en matière de documents juridiques, les aidant à stabiliser leur vie et à s'intégrer dans la communauté locale.



Ils devraient soutenir et créer des conditions favorables pour les investisseurs et les entreprises vietnamiennes faisant des affaires au Cambodge, a-t-il déclaré. - VNA/VI