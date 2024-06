Le président To Lam reçoit l’ambassadeur américain au Vietnam

Le président To Lam a reçu le 13 juin à Hanoï l’ambassadeur des États-Unis au Vietnam, Marc Evans Knapper.

Le Vietnam considère toujours les États-Unis comme un partenaire stratégique important et est prêt à se coordonner avec les États-Unis pour approfondir et rendre plus efficace et substantiel le partenariat stratégique intégral entre les deux pays, sur la base du respect mutuel de l'indépendance, de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et du régime politique de chacun, apporter des avantages aux peuples des deux pays et contribuer à la promotion de la paix, de la stabilité, de la coopération et du développement dans le monde, a déclaré le chef de l’État vietnamien.

Il a proposé aux deux parties d’intensifier leurs contacts et leurs échanges de délégations à tous les niveaux et canaux, en particulier ceux de haut niveau, de promouvoir leur coopération, notamment dans les domaines de l’économie, du commerce et de l’investissement, ainsi que d’élargir progressivement leur coopération en matière de sécurité et de défense conformément aux souhaits des deux parties, y compris la coopération dans la prévention et la lutte contre le terrorisme, la criminalité transnationale et dans la cybersécurité.

Le dirigeant vietnamien a également suggéré à la partie américaine de continuer à aider le Vietnam dans le règlement des conséquences de la guerre, la réponse au changement climatique et le développement des ressources humaines de haute qualité.

Il a également proposé que les deux parties poursuivent leur collaboration étroite et efficace au sein des mécanismes multilatéraux et régionaux tels que les Nations Unies, l'ASEAN, l'APEC..., et se coordonnent dans l’organisation d’activités en l’honneur du 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques bilatérales en 2025.

De son côté, l’ambassadeur américain a affirmé que les représentations américaines au Vietnam se coordonneraient étroitement avec les ministères, organes et localités concernés du Vietnam pour mettre en œuvre efficacement le partenariat stratégique intégral entre les deux pays.

Sur le plan régional, il a indiqué que les États-Unis valorisaient et soutenaient le rôle central de l'ASEAN dans la structure régionale et que son pays continuerait à promouvoir le partenariat stratégique intégral ASEAN-États-Unis et le partenariat entre le Mékong et les États-Unis.

Les États-Unis se coordonnent également avec le Vietnam pour résoudre des questions régionales et internationales d'intérêt commun, contribuant activement à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement dans la région, a-t-il ajouté. -VNA/VI