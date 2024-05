Le président To Lam reçoit des diplomates de l'ASEAN et du Timor Leste

Le président To Lam a reçu le 30 mai à Hanoï des ambassadeurs et chargés d'affaires des pays de l'ASEAN et du Timor-Leste, venus présenter leurs félicitations pour son élection à la tête de l'État vietnamien.

Au nom des diplomates, Mme l'ambassadeur du Laos au Vietnam, Khamphao Ernthavanh, a adressé les félicitations et les salutations chaleureuses des dirigeants du Laos et d'autres pays de l'ASEAN au président To Lam.

Elle a salué le rôle crucial du Vietnam dans le renforcement de l'union et du rôle central de l'ASEAN, ainsi que dans l'élaboration de la Vision de la communauté de l'ASEAN au-delà de 2025 au cours de ses près de 30 ans d'adhésion à l'ASEAN.

Elle a estimé que sous la direction judicieuse du président, l'amitié et la coopération entre le Vietnam et les pays d'Asie du Sud-Est se renforceraient et s'approfondiraient, contribuant de manière significative à la paix, à la sécurité et à la stabilité de la région.

To Lam, pour sa part, a affirmé la position particulière de l'ASEAN dans la politique étrangère du Vietnam. Il s'est dit convaincu que, grâce à six décennies de collaboration, les pays de l'ASEAN continueraient à maintenir l'esprit de partage et de compréhension, à harmoniser leurs intérêts et ceux de la région et à travailler ensemble pour relever les défis actuels.

Se réjouissant du développement positif des relations entre le Vietnam et les pays d'Asie du Sud-Est dans les cadres bilatéraux et multilatéraux, il a noté que le Vietnam avait réussi à construire des partenariats stratégiques et des partenariats intégraux avec tous les membres de l'ASEAN et affirmé son désir de voir le Timor-Leste devenir bientôt membre à part entière de l’ASEAN.

Selon lui, le Vietnam et les pays d'Asie du Sud-Est travaillent en étroite collaboration dans les domaines de l'économie, du commerce, de l'investissement, de la défense nationale, de la sécurité, de l'éducation, de la formation et des échanges entre les peuples, tout en se développant dans de nouveaux domaines de l'ère de l'industrie 4.0, tels que l'innovation, la transformation numérique, la connectivité numérique, l’économie verte et énergie propre.

Il a souhaité que les diplomates servent de pont important pour renforcer la coopération amicale entre le Vietnam et les pays de l'Asie du Sud-Est, unissent leurs efforts pour construire une communauté de l'ASEAN unie et forte pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement dans la région et le monde. - VNA/VI