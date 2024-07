Le président To Lam quitte Hanoï pour une visite au Laos et au Cambodge

Le président To Lam, à la tête d’une délégation vietnamienne de haut rang, a quitté Hanoï jeudi matin pour une visite d'État au Laos et au Cambodge.

La visite du président To Lam au Laos et au Cambodge du 11 au 13 juillet est effectuée à l'invitation du secrétaire général du Comité central du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL), du président du Lao, Thongloun Sisoulith et du roi du Cambodge Preah Bat Samdech Preah Boromneath Norodom Sihamoni.

Il s'agit du premier voyage d'affaires à l'étranger de To Lam depuis son élection à la présidence vietnamienne, démontrant ainsi le message très important du Parti et de l'État du Vietnam de toujours valoriser et accorder la plus haute priorité aux relations d’amitié grandiose, de solidarité spéciale et de coopération intégrale entre le Vietnam et le Laos et aux relations de bon voisinage, d'amitié traditionnelle, de coopération intégrale, durable et à long terme entre le Vietnam et le Cambodge.

Avec la détermination de promouvoir la mise en œuvre des accords de haut niveau, notamment les résultats des rencontres de haut niveau entre le Parti communiste du Vietnam, le PPRL et le Parti du peuple cambodgien, cette visite marquera une nouvelle étape du développement des relations Vietnam - Laos et Vietnam - Cambodge, sur la base de l'égalité, du bénéfice mutuel, de la coopération efficace, du respect des intérêts de chacun, contribuant à la consolidation de la confiance stratégique, à l'approfondissement des relations Vietnam-Laos, Vietnam-Cambodge, au renforcement de la solidarité entre le Vietnam - Laos - Cambodge et l’ASEAN. - VNA/VI