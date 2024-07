Le président To Lam inspecte les préparatifs des funérailles du secrétaire général Nguyen Phu Trong

Les drapeaux mis en berne pour commémorer le secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong. Photo : VNA

Le 24 juillet, le président To Lam est venu inspecter les préparatifs des funérailles du secrétaire général Nguyen Phu Trong au cimetière de Mai Dich à Hanoï. Il a offert de l'encens au Monument des mérites de la Patrie pour commémorer et exprimer sa gratitude aux défunts dirigeants du Parti et de l'État qui y reposent.

Le président et sa suite ont inspecté des travaux préparatoires pour les cérémonies funéraire et commémorative et d’inhumation du secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong. Tous les plans visant à garantir une sécurité absolue pour les funérailles nationales sont tous accomplis.

To Lam a demandé au comité d'organisation des funérailles et aux autorités compétentes d’élever leur sens de responsabilité et de se préparer au mieux aux funérailles du secrétaire général Nguyen Phu Trong qui auront lieu dans deux jours, les 25 et 26 juillet.

Selon le communiqué spécial, la cérémonie d’inhumation du secrétaire général Nguyen Phu Trong aura lieu le 26 juillet à 15 heures au cimetière de Mai Dich.

Le cimetière Mai Dich a été construit en 1956, couvrant une superficie totale de 5,9 hectares pour recueillir les tombes des martyrs de Hanoï durant la période de résistance contre les agresseurs française. En 1982, le cimetière a été rénové pour accueillir les tombes des hauts dirigeants du Parti, de l’Etat, du gouvernement et de l’Assemblée nationale ainsi que des scientifiques, des hommes de culture, des écrivains, des poètes lauréats du Prix Hô Chi Minh et d'autres excellents généraux et héros des forces armées. - VNA/VI