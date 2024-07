Le président Tô Lâm et le roi Sihamoni affirment l’amitié traditionnelle Vietnam-Cambodge

Entrevue entre président Tô Lâm et le roi du Cambodge Norodom Sihamoni, au Palais royal, à Phnom Penh, le 12 juillet. Photo: VNA

Lors de leur entrevue, les deux dirigeants ont salué le développement stable des relations de coopération bilatérales au cours de ces dernières années et la collaboration étroite entre les deux États, ainsi que la croissance impressionnante des échanges commerciaux entre les deux pays et les liens d’amitié entre les deux peuples. Le président Tô Lâm a affirmé que le Vietnam attache toujours de l’importance et accorde la priorité absolue au renforcement et au développement des relations avec le Cambodge. Il a transmis au roi Norodom Sihamoni les salutations et les voeux de bonne santé du secrétaire général Nguyên Phu Trong et des hauts dirigeants vietnamiens, et a exprimé son souhait d’accueillir le roi au Vietnam en 2024. Le roi Norodom Sihamoni a affirmé avec joie qu’il se rendra au plus tôt au Vietnam. Les deux dirigeants ont plaidé pour la multiplication des échanges de délégations et des visites mutuelles à tous les niveaux et pour le renforcement de la coopération multiforme, notamment dans l’économie, le commerce, la culture, les sciences et les technologies. Ils ont également convenu de résoudre toutes les questions en suspens dans un esprit d’amitié, de bon voisinage et de solidarité. L’amitié traditionnelle, la solidarité et l’entraide entre les deux pays constituent un bien inestimable qui doit être préservé pour les générations futures, ont-ils affirmé, tout en soulignant l’engagement commun à enseigner à la jeune génération des deux pays l’attachement et la solidarité entre le Vietnam et le Cambodge ainsi que les sacrifices que les deux peuples sont prêts à faire l’un pour l’autre. Le roi Norodom Sihamoni s’est déclaré convaincu que la visite du président Tô Lâm et de la délégation vietnamienne de haut rang marquera un nouveau jalon, contribuant à approfondir davantage les relations de bon voisinage, d’amitié traditionnelle, de coopération intégrale et de durabilité à long terme entre les deux pays. Suite à cette entrevue, le président Tô Lâm a rendu visite à la reine mère Norodom Moninieth Sihanouk et l’a respectueusement invitée à se rendre au Vietnam. Dans la soirée, le roi Norodom Sihamoni a présidé un banquet solennel en l’honneur du président Tô Lâm et à la délégation de haut rang de l’État vietnamien. – VNA/VI