Le président Tô Lâm assiste à la cérémonie de remise du 18ème Prix National de la Presse 2023

Le président vietnamien Tô Lâm a assisté le 21 juin à Hanoï à la cérémonie de remise du 18e Prix national de la presse 2023.



Parmi les 1 905 œuvres en compétition, le jury a sélectionné 10 A, 26 B, 45 C et 41 prix d’encouragement.



Ce sont des œuvres de bonne qualité, qui suivent de près la réalité et reflètent les domaines de la politique, de l'économie, de la société, de la sécurité nationale et de la défense, de la construction du Parti, entre autres.



Photo : VNA



Dans son discours, le président Tô Lâm a félicité les auteurs primés, déclarant que les œuvres primées reflétaient le paysage dynamique de la presse nationale au cours de l'année écoulée et représentaient également les grandes réalisations de l'équipe de journalistes à l'occasion du centenaire de la Journée de la Presse révolutionnaire du Vietnam en 2025.



Affirmant le rôle important et les missions des journalistes dans le travail de propagande visant à créer un consensus social et une synergie afin de mettre en œuvre avec succès les directives du Parti, Tô Lâm a appelé les journalistes à maintenir leur courage politique et leur moral professionnel, à être prêts à combattre le mal, à protéger le bien et servir la cause commune.



Il a ratifié la nécessité de promouvoir le rôle de la presse comme instrument de lutte sociale et arme tranchante du Parti sur le front idéologique, ainsi que leur participation active à la lutte contre la corruption et la négativité.



Selon le président, il est important de renforcer les valeurs culturelles dans les travaux journalistiques pour contribuer à la construction et au développement de la culture et du peuple vietnamiens en réponse aux exigences de construction et de protection de la Patrie dans la nouvelle période.



Il a exhorté la presse à accélérer la transformation numérique et l'innovation créative afin que l'information de presse révolutionnaire devienne un flux d'information dominant dans le cyberespace. - VNA/VI