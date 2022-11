Le président termine la visite en Thaïlande et la participation à la Semaine du Sommet de l'APEC

Le président Nguyen Xuan Phuc, à la tête d’une délégation de haut rang vietnamienne, est revenu l'après-midi du 19 novembre à Hanoï, terminant avec succès sa visite officielle en Thaïlande et la participation à la 29e réunion des dirigeants économiques du Forum de coopération économique Asie-Pacifique, à l'invitation du Premier ministre thaïlandais Prayut Chan-o-cha.

Le président Nguyen Xuan Phuc s'est entretenu avec le Premier ministre Prayut Chan-o-cha. Les deux dirigeants ont également assisté à la signature et à l'échange des documents de coopération et ont coprésidé la conférence de presse. Ils ont visité un stand exposant des produits artisanaux thaïlandais et assisté à un banquet organisé par le Premier ministre Prayut Chan-o-cha et son épouse.

En Thaïlande, le président Nguyen Xuan Phuc et son épouse ont rencontré le roi Maha Vajiralongkorn et la reine de Thaïlande ; le président de l'Assemblée nationale de Thaïlande, Chuan Leekpai.

Le chef de l'Etat vietnamien a reçu le président de l'Association d'amitié Vietnam-Thaïlande ; rencontré des dirigeants de certaines grandes entreprises et groupes thaïlandais faisant des affaires au Vietnam. Le président a eu une rencontre avec 350 entreprises vietnamiennes et thaïlandaises exemplaires ; assisté à la cérémonie d’inauguration de la Semaine des marchandises vietnamiennes en Thaïlande ; visité l'ambassade, le consulat général et rencontré des Vietnamiens d'outre-mer en Thaïlande.

Participant à la 29e réunion des dirigeants économiques de l'APEC, le président Nguyen Xuan Phuc a assisté à la 1ère session restreinte ; au dialogue informel entre les dirigeants des économies de l'APEC et des invités ; assisté à un déjeuner de travail entre les dirigeants des économies de l'APEC et les invités.

Il a également assisté à la séance plénière et au Dialogue avec les membres du Conseil consultatif des entreprises de l'APEC (ABAC); à la 2e session restreinte et au dîner de gala fêtant la Semaine du Sommet de l'APEC présidé par le Premier ministre thaïlandais et son épouse.

En marge de la Semaine du Sommet de l'APEC 2022, Nguyen Xuan Phuc a eu une série de rencontres et de contacts avec les dirigeants des économies membres de l'APEC, notamment la Chine, les États-Unis, les Philippines, Singapour, la République de Corée, l'Australie, le Canada, la France, le Chili, le Pérou. Le président a également rencontré le prince et Premier ministre d’Arabie saoudite; le chef de l'Exécutif du gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong (Chine) et la directrice générale du Fonds monétaire international (FMI).-VNA/VI