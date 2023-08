Le président suggère au Vietnam et au Bangladesh de stimuler leur coopération multisectorielle

Le président Vo Van Thuong a suggéré que le Vietnam et le Bangladesh renforcent le nombre de délégations d'échanges à tous les niveaux, renforçant ainsi leur coopération multisectorielle.

En recevant le 15 août à Hanoï Mme Samina Naz, ambassadrice du Bangladesh au Vietnam, venue prendre congé au terme de son mandat au Vietnam, le chef de l’Etat vietnamien a souligné que le Vietnam et le Bangladesh partageaient de nombreuses similitudes en matière de développement économique, car tous deux prêtent attention à l'attraction des investissements étrangers sur la base de leur main-d'œuvre abondante, suggérant qu'ils coopèrent et échangent leurs expériences dans ce domaine.

Vo Van Thuong a partagé le point de vue de Mme Samina Naz selon lequel les relations entre le Vietnam et le Bangladesh se développent de manière fructueuse, le commerce bilatéral ayant quadruplé au cours de la dernière décennie et les deux pays visant le commerce bilatéral de 2 milliards de dollars dans les années à venir.

Outre le commerce, les deux pays devraient renforcer leur collaboration dans d'autres domaines, tout en maintenant leur soutien mutuel lors des forums régionaux et mondiaux, a-t-il poursuivi.

Le Vietnam soutient le renforcement des relations entre le Bangladesh et l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) dont le Vietnam est membre, a-t-il souligné.

Le président Vo Van Thuong a salué les contributions de l'ambassadrice à l'amitié et à la coopération bilatérales au cours de son mandat de six ans au Vietnam, et a exprimé sa conviction que Mme Samina Naz, quelle que soit sa position, contribuera davantage aux relations bilatérales.

Pour sa part, Mme Samina Naz a félicité le Vietnam pour ses réalisations et sa position croissante sur la scène internationale, soulignant que le Bangladesh appréciait toujours d'apprendre des expériences du Vietnam. Elle s’est déclarée convaincue que les relations bilatérales se développeraient dans les temps à venir, en particulier dans le tourisme spirituel et bouddhique.