Le président sri-lankais conclut avec succès sa visite d’État au Vietnam

Photo: VNA

Durant son séjour au Vietnam, le président Anura Kumara Dissanayaka a rendu hommage au Président Hô Chi Minh en son mausolée. Il a également déposé des fleurs au mémorial des héros morts pour la Patrie, rue Bac Son.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, a reçu le président sri-lankais à l’occasion de cette visite.

Le président Luong Cuong s’est entretenu avec le dirigeant sri-lankais. Les deux présidents ont assisté à la signature de plusieurs documents de coopération entre les deux pays.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, ont eu des entrevues avec le président Anura Kumara Dissanayaka.

Lors de ces rencontres, les dirigeants vietnamiens ont chaleureusement salué la visite du président sri-lankais, dans le contexte du 55e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. Ils ont exprimé leur appréciation pour sa participation et son discours à la cérémonie d’ouverture de la Journée du Vesak, et l’ont remercié pour ses félicitations à l’occasion du 50e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale.

Se déclarant heureux d’effectuer sa première visite en Asie du Sud-Est depuis son entrée en fonction, le président sri-lankais a exprimé son admiration pour le développement impressionnant du Vietnam depuis sa réunification.

À cette occasion, les deux parties ont publié une Déclaration conjointe définissant les grandes orientations pour élever leurs relations bilatérales à une nouvelle hauteur.

Le président sri-lankais a également participé, en tant qu’invité principal, à la célébration d'ouverture de la Journée du Vesak organisée mardi 6 mai à Hô Chi Minh-Ville, où il a prononcé un discours important, réaffirmant les liens historiques du bouddhisme entre les deux nations.

La visite d’État du président Anura Kumara Dissanayaka a constitué une opportunité pour les dirigeants des deux pays de réaffirmer leur attachement à l’amitié traditionnelle et à la coopération multiforme, ainsi que leur engagement à renforcer davantage leurs efforts communs en faveur d’un développement fondé sur des intérêts partagés et la valorisation des atouts respectifs.-VNA/VI