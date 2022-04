Le président souligne le rôle de Hoc Môn-Cu Chi pour l’expansion de Hô Chi Minh-Ville

Le président Nguyên Xuân Phuc a déclaré mardi 12 avril lors d’une conférence de promotion des investissements des districts de Hoc Môn et Cu Chi, de Hô Chi Minh-Ville, que leur croissance permettra de résoudre le problème de l’expansion de l’espace de développement de la mégapole du Sud.

Le président Nguyên Xuân Phuc scrute la carte de plannification pour les districts de Hoc Môn et Cu Chi, de Hô Chi Minh-Ville. Photo : VNA

Hoc Môn et Cu Chi sont comme des dragons endormis à côté du reste en développement dynamique de Hô Chi Minh-Ville, a-t-il estimé devant 550 représentants d’entreprises, de ministères, de localités, investisseurs et économistes.

Le chef de l’Etat a souligné que ces districts sont pourtant des zones prometteuses pour le développement avec de nombreux avantages, en particulier ceux situés dans des emplacements stratégiques et de solides liaisons de transport avec d’autres localités par le biais de systèmes routiers et fluviaux.

Il a soutenu qu’investir dans les deux districts aidera Hô Chi Minh-Ville à s’attaquer au problème de l’expansion de son espace de développement de manière équilibrée, attirant ainsi plus de ressources pour le développement économique et atténuant la pression sur les infrastructures, ainsi qu’aux défis en matière de logement et d’emploi.

La conférence, le plus grand événement du genre organisé après que la quatrième vague d’infections au Covid-19, est destinée à appeler à des investissements dans les deux districts au nord-ouest de Hô Chi Minh-Ville, contribuant à les transformer en zones urbaines écologiques avec une agriculture de haute technologie.

Les investisseurs ont répondu présents, avec un capital engagé s’élevant à près de 17 milliards de dollars, dont près de 500 millions de dollars ont reçu des licences pendant l’événement.

Des projets destinés à l’investissement ont également été mis en évidence, axés sur les infrastructures techniques de transport, l’industrie, l’agriculture, le commerce et les services, l’éducation et la culture et les sports. Parmi ceux-ci, les infrastructures techniques de transport comptent le plus grand nombre de projets.

Le président Nguyên Xuân Phuc supervise la remise des certificats d’investissement et des protocoles d’accord d’investissement à Hoc Môn et Cu Chi. Photo : VNA



Exprimant sa joie face aux engagements d’investissement d’une valeur de près de 17 milliards de dollars, le chef de l’Etat a déclaré que les procédures de planification devaient être suivies et a souligné la nécessité d’une meilleure efficacité de planification à Hoc Môn et Cu Chi.

Le président Nguyên Xuân Phuc a souligné que les intérêts des habitants doivent primer lors de la mise en œuvre des projets, qui doivent viser le développement durable.

Il a demandé à Hô Chi Minh-Ville et aux deux districts de se coordonner avec les agences compétentes pour résoudre les problématiques du transport et améliorer son environnement des affaires, tout en accélérant les réformes administratives.

Le chef de l’Etat a rappelé aux investisseurs de respecter scrupuleusement leurs engagements et de lancer leurs projets dans les meilleurs délais.

Il a demandé aux autorités des districts de Hoc Môn et Cu Chi de soutenir les investisseurs lors de leurs opérations et de les soutenir dans la formation professionnelle, en veillant à l’harmonie entre les intérêts de l’État, des investisseurs et des résidents locaux.

Lors de l’événement, les entreprises et les investisseurs ont annoncé leur soutien aux deux districts dans la construction de plus de 1.000 maisons pour les populations locales, ainsi que des bourses pour les étudiants.

Plus tôt, le président Nguyên Xuân Phuc a remis l’Ordre du Travail de troisième classe au district de Cu Chi en récompense de leurs réalisations exceptionnelles enregistrées dans la prévention et la lutte contre le Covid-19 et le développement socio-économique.