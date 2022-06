Le président se rend au Centre de soins aux enfants handicapés de Hanoï

À l'occasion de la Journée internationale de l'enfant, le 31 mai, le président Nguyen Xuan Phuc a rendu visite et remis des cadeaux aux petits pensionnaires du Centre de soins aux enfants handicapés de Hanoï, dans le chef-lieu de Chuc Son, district de Chuong My.

Créé en 1978, ce Centre prend en charge actuellement plus de 500 enfants handicapés. En plus des connaissances culturelles, les enfants acquirent aussi des compétences de vie, ce pour les aider à mieux s'intégrer dans la communauté.

Le chef de l'Etat a félicité les enfants à l'occasion de la Journée internationale de l'enfant et salué leur énergie extraordinaire pour surmonter les difficultés. Il a espéré qu'ils continueraient à bien étudier, à surmonter leurs difficultés et à accomplir de grandes choses dans la vie.

Il a aussi salué les grands efforts des enseignants, des responsables, des cadres du Centre qui ont pris soin sans réserve des enfants handicapés.

Nguyen Xuan Phuc a affirmé que la protection et l'éducation des enfants étaient une question stratégique et à long terme du pays. Investir dans les enfants, c'est investir dans l'avenir du pays. La protection, la prise en charge et l'éducation des enfants handicapés sont prioritaires, à travers la mise en œuvre de nombreuses politiques telles que allocations sociales, aide à l'accès aux soins de santé, éducation, formation professionnelle, chirurgie orthopédique,…

Le président de l'État a suggéré que le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales de Hanoï crée les meilleures conditions pour que le Centre comme les autres centres d’assistance aux enfants handicapés dans l’ensemble du pays puissent bien fonctionner. Il faut prévoir des régimes spéciaux pour les enfants mais aussi pour le personnel du Centre.

Sur un total de 20 millions d'enfants, le pays compte actuellement près de 700.000 enfants handicapés dont 12.560 à Hanoï.