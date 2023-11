Le président se rend à la Semaine des dirigeants économiques de l'APEC aux États-Unis

Le président vietnamien Vo Van Thuong, son épouse et une délégation vietnamienne de haut rang ont quitté Hanoï le 14 novembre pour assister à la Semaine des dirigeants économiques de l'APEC 2023 et aux activités bilatérales aux États-Unis du 14 au 17 novembre sur l’invitation du président américain Joe Biden.

Le président vietnamien Vo Van Thuong et son épouse ont quitté Hanoï le 14 novembre pour assister à la Semaine de haut rang des dirigeants économiques de l'APEC 2023 et aux activités bilatérales aux États-Unis du 14 au 17 novembre. Photo : VNA



La région Asie-Pacifique et le forum de Coopération économique Asie-Pacifique (APEC) sont des priorités importantes de la politique extérieure du Vietnam, qui vise à favoriser et à renforcer la diplomatie multilatérale, à protéger et à promouvoir les intérêts de sécurité et de développement et à élever la position du pays.

Depuis que le Vietnam a rejoint l'APEC il y a 25 ans, le Vietnam a apporté des contributions positives et actives au forum, proposant de nombreuses initiatives et projets de coopération très appréciés par les autres membres de l'APEC, contribuant ainsi à promouvoir la paix, la stabilité, la coopération et les liens économiques dans la région et maintenir le rôle de l'APEC en tant que mécanisme de connexion économique de premier plan dans la région Asie-Pacifique.



Parallèlement, les relations Vietnam-États-Unis se sont fortement développées ces derniers temps, avec une étape marquante marquant l'établissement du partenariat stratégique intégral entre les deux pays à l'occasion de la visite d'État du président américain Joe Biden au Vietnam en septembre 2023 à l'invitation du secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong.



Les deux parties ont signé de nombreux accords de coopération dans les domaines de l'économie, de la science, de la technologie, de l'éducation, de la formation et des questions humanitaires, notamment des contrats commerciaux d'une valeur totale de plus de 10 milliards de dollars.



Compte tenu de l'importance particulière de la Semaine des dirigeants économiques de l'APEC de cette année et dans le contexte des relations croissantes entre le Vietnam et les États-Unis, le voyage du président Vo Van Thuong pour assister à l'événement et ses activités bilatérales revêtent une importance tant multilatérale que bilatérale, contribuant à maintenir et à renforcer les relations extérieures pour la paix, la stabilité et des conditions favorables au développement du pays.

Le thème de l’APEC de cette année est « Créer un avenir résilient et durable pour tous ». En mettant l'accent sur la connectivité, l'innovation et l'inclusion, les dirigeants examineront de nombreuses questions qui préoccupent les économies mondiales, notamment le maintien de chaînes d'approvisionnement durables, la transformation numérique, le commerce numérique, la transition énergétique, la lutte contre le changement climatique et l'économie verte. .



L'un des objectifs de l'APEC 2023 est de marquer les 30 ans de la première réunion des dirigeants économiques de l'APEC à Blake Island, à l'invitation du président américain de l'époque, Bill Clinton. Le fait que les États-Unis accueillent pour la troisième fois la réunion montre l'engagement de ce pays en faveur du développement économique régional ainsi que son sens des responsabilités envers l'économie mondiale.