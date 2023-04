Le président salue les contributions du secteur diplomatique à la défense de la Patrie

Le président Vo Van Thuong, chef du comité de pilotage pour l’examen de la mise en œuvre de la résolution du Comité central du Parti sur la Stratégie de défense de la Patrie dans le nouveau contexte, a hautement apprécié jeudi 6 avril à Hanoi les contributions du secteur diplomatique à la défense nationale.

Le président Vo Van Thuong s’exprimant à la conférence, à Hanoi, le 6 avril. Photo : VNA

S’exprimant à une conférence sur le bilan de 10 ans de mise en œuvre de cette résolution, le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son a déclaré qu’en jouant son rôle de pionnier, le secteur diplomatique, ainsi que la défense, la sécurité et d’autres forces, ont mis en œuvre avec succès la résolution, publiée lors du 8e Plénum du Comité central du Parti du 11e mandat en octobre 2013.

Les relations du Vietnam avec ses partenaires sont devenues de plus en plus substantielles et stables, contribuant considérablement à créer et à maintenir un environnement pacifique et stable pour le développement national ; à défendre fermement l’indépendance, la souveraineté, l’unité et l’intégrité territoriales nationales ; et à vaincre tous les complots de sabotage profitant de la démocratie, des droits de l’homme et des affaires ethniques et religieuses.

La mise en œuvre de la stratégie de défense de la Patrie a contribué à renforcer l’intégration intégrale et approfondie dans le monde, à élever la diplomatie multilatérale et à accroître la présence du Vietnam dans les forums et organisations internationales pour promouvoir la stature et la réputation du pays dans le monde. Les piliers de la diplomatie du Parti, la diplomatie de l’État et la diplomatie populaire ont été coordonnés de manière étroite, harmonieuse et efficace, selon le ministre.

S’adressant à l’événement, le président Vo Van Thuong a hautement apprécié les réalisations diplomatiques qui ont grandement contribué à l’édification et à la défense nationales, notamment en aidant à maintenir un environnement pacifique et stable pour le développement du pays, et à protéger l’indépendance, la souveraineté, l’unité et l’intégrité territoriale.

Il a souligné qu’alors que la situation internationale évolue de manière complexe, posant de nouveaux problèmes en matière d’affaires extérieures et de défense nationale, le ministère des Affaires étrangères doit continuer à appréhender et à mettre en œuvre les orientations définies dans la résolution du Parti ainsi que les grandes orientations du Parti.

Le chef de l’État a demandé au ministère de continuer à défendre le rôle pionnier de la diplomatie dans la défense de la Patrie de manière précose et de loin ; de bien appréhender les orientations du secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong sur les caractéristiques de la diplomatie vietnamienne ; et d’intensifier davantage les relations avec d’autres pays et partenaires, de renforcer la confiance politique tout en garantissant les intérêts nationaux.

Il a également demandé au secteur diplomatique d’intensifier la diplomatie économique et de continuer à travailler en étroite collaboration avec la défense, la sécurité, d’autres secteurs et les autorités à tous les niveaux pour accroître la recherche et fournir des prévisions et des conseils stratégiques en réponse aux nouvelles exigences de la défense nationale dans le nouveau contexte.