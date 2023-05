Le président salue les athlètes pour leurs performances aux SEA Games 32

Le président Vo Van Thuong a félicité mardi 23 mai à Hanoi plus de 100 athlètes et entraîneurs modèles de la délégation vietnamienne aux 32es Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games 32) au Cambodge, exhortant à viser plus haut et plus loin dans l’avenir.

Le président Vo Van Thuong, le vice-Premier ministre Trân Hông Hà et le ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme Nguyên Van Hung lors de l'événement. Photo: VNA



A travers cette édition, la délégation vietnamienne a montré l’esprit sportif pur de fair-play, de solidarité et a réalisé des expploits, laissant de bonnes impressions dans les cœurs d’amis internationaux, a-t-il déclaré.



Pour la première fois dans l’histoire des SEA Games, la délégation vietnamienne a dominé le classement par nations en tant que non hôte en remportant 136 médailles d’or, 105 d’argent, 118 de bronze, en pulvérisé 12 records et en établissent 4 records des SEA Games.



En particulier, la sélection vietnamienne féminine de football a remporté la médaille d’or des SEA Games 32, défendant avec succès son titre et est entrée dans l’histoire des SEA Games après avoir remporté 8 médailles d’or dont 4 consécutives.

Le président Vo Van Thuong remet l’Ordre du Travail de deuxième classe à la coureuse Nguyên Thi Oanh. Photo: VNA



Derrière les médailles, les victoires et les gloires remportées dans les compétitions sportives se cachent des histoires pleines d’humanité et d’émotions sur les efforts, l’énergie, la persévérance, le dépassement de soi des athlètes pour atteindre les plus hautes performances, a souligné le chef de l’Etat.



Affirmant l’attention portée par le Parti, l’Etat et le peuple à la cause des sports, le président Vo Van Thuong, a également demandé aux ministères et secteurs, notamment le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme de bien mettre en œuvre la stratégie du développement sportif avec une vision à plus long terme. Derrière les médailles, les victoires et les gloires remportées dans les compétitions sportives se cachent des histoires pleines d’humanité et d’émotions sur les efforts, l’énergie, la persévérance, le dépassement de soi des athlètes pour atteindre les plus hautes performances, a souligné le chef de l’Etat.Affirmant l’attention portée par le Parti, l’Etat et le peuple à la cause des sports, le président Vo Van Thuong, a également demandé aux ministères et secteurs, notamment le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme de bien mettre en œuvre la stratégie du développement sportif avec une vision à plus long terme.