Le président rend hommage aux artistes du peuple et artistes émérites

Le président Vo Van Thuong a assisté mercredi 6 mars à l’Opéra de Hanoi à la 10e cérémonie de remise des titres d’"Artiste du peuple" et d’"Artiste émérite", saluant leurs contributions à l’épanouissement de la culture vietnamienne et aux grandes réalisations de portée historique du pays.

Le président Vo Van Thuong remet le titre d’"Artiste du peuple" aux artistes émérites, à Hanoi, le 6 mars. Photo: VNA

Qualifiant les artistes du peuple et artistes émérites de "capital précieux du pays", le chef de l’Etat a rappelé que l’histoire de la formation et du développement de la culture et des arts est étroitement associée à l’histoire millénaire de construction et de défense nationales du peuple vietnamien.

La source d’inspiration inépuisable du contigent d’artistes vietnamiens est l’œuvre de rénovation au cours de près de 40 dernières années et les grandes réalisations de portée historique du pays, a-t-il déclaré.

Les artisques, dans les propres langues et modes d’expression du style d’art qu’ils font, ont créé de nombreuses bonnes œuvres, rendant la vie culturelle et artistique de plus en plus riche en couleurs, reflétant de manière vivante la réalité de l’œuvre de rénovation du pays, nourrissant l’âme, attirant l’homme vers le vrai, le bien et le beau, apportant une contribution importante à la construction des fondements spirituels de la société, a-t-il plaidé.

La culture joue le rôle de fondement spirituel de la société, de pilier important du développement durable dont l’art représente un domaine culturel très important, particulièrement exquis, un besoin essentiel, exprimant les aspirations humaines au vrai, au bien et au beau; l’une des grandes forces motrices qui contribuent directement à la construction du fondement spirituel de la société et au développement complet du peuple vietnamien, a-t-il indiqué.

Le président a ainsi demandé que ce domaine promeuve les belles valeurs culturelles de l’homme vietnamien, fasse valoir la fierté nationale, l’esprit de grande solidarité, la volonté d’autonomie et de résilience, encourage l’aspiration à développer le Vietnam pour qu’il devienne de plus en plus prospère et puissant, avec une société de plus en plus civilisée et progressiste.

Lors de cette édition, le président a signé une décision de décerner et d’attribuer à titre posthume le titre d’"Artiste du peuple" à 125 artistes émérites ; et le titre d’"Artiste émérite" à 264 artistes. – VNA/VI