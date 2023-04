Le président reçoit une délégation du Comité central du Front lao d’édification nationale

Le président vietnamien Vo Van Thuong a reçu le 25 avril à Hanoï le président du Comité central du Front lao d'édification nationale Sinlavong Khoutphaythoune, en visite de travail au Vietnam.

Le président vietnamien Vo Van Thuong (droite) et le président du Comité central du Front lao d’édification nationale Sinlavong Khoutphaythoune. Photo : VNA

Ce dernier a remercié le Comité central du Front de la Patrie du Vietnam pour son soutien fréquent et sa coopération étroite avec le Comité central du Front lao d’édification nationale dans de nombreux domaines de travail.

Il a annoncé au président les résultats de l’entretien avec le président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam Do Van Chien. Les deux parties ont convenu de renforcer la coopération intégrale, de partager des expériences en matière d'inspection, de supervision et de travail de front et dans la réalisation de la tâche d’édification du bloc de grande union national et du travail de mobilisation de masse, etc.

Selon Vo Van Thuong, les deux parties doivent continuer à échanger régulièrement des informations, à partager les difficultés et les expériences en matière d’édification et de développement du pays, non seulement au niveau central mais aussi au niveau local, notamment dans le travail de front car les deux pays partagent de nombreuses similitudes.

Le président a souhaité que le Comité central du Front lao d’édification nationale continue de se coordonner étroitement avec le Comité central du Front de la Patrie du Vietnam

pour mettre en œuvre efficacement les accords de coopération entre les deux agences ; intensifier la coopération bilatérale dans la formation des ressources humaines, la mobilisation de masse, le travail de religion,..., contribuant ainsi à cultiver une grande amitié, une solidarité spéciale, une coopération intégrale Vietnam-Laos.