Le président reçoit des représentants d’organisations de Sud-Coréens au Vietnam

Le président Nguyên Xuân Phuc a reçu jeudi 1er décembre, à la veille de sa visite d’État en République de Corée à l’invitation de son homologue Yoon Suk-yéol, des représentants d’organisations des citoyens sud-coréens vivant et travaillant au Vietnam.

Le président Nguyên Xuân Phuc avec des représentants d’organisations des citoyens sud-coréens vivant et travaillant au Vietnam. Photo: VNA

L’ambassadeur de la République de Corée au Vietnam, Oh Young-ju, a déclaré que la République de Corée attache une importance particulière aux relations d’amitié et de coopération avec le Vietnam, et s’attend beaucoup à ce que la visite du président Nguyên Xuân Phuc ouvre de nouvelles opportunités de coopération bilatérale dans divers domaines, en particulier un cadre de coopération pour une chaîne d’approvisionnement en minerais.



Les participants ont partagé le point de vue selon lequel le partenariat de coopération stratégique Vietnam-République de Corée se développe fortement et que les échanges entre les peuples sont également florissants, avec l’Association d’amitié Vietnam-République de Corée et l’Association d’amitié République de Corée-Vietnam jouant un rôle de premier plan.

Les représentants des organisations de citoyens sud-coréens au Vietnam ont exprimé leur espoir que le chef de l’Etat vietnamien et les agences concernées soutiennent toujours la communauté sud-coréenne au Vietnam et facilitent davantage les activités d’investissement et de commerce des entreprises sud-coréennes dans le pays.