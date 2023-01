Le président reçoit des invités internationaux à l'occasion du 50e anniversaire des Accords de paix

Le président Nguyen Xuan Phuc a organisé le 13 janvier à Hanoï, une réception pour 25 invités internationaux de 15 pays venus au Vietnam pour la célébration du 50e anniversaire de l'Accord de Paris sur la fin de la guerre et le rétablissement de la paix en Vietnam (Accords de paix de Paris).

Le président a souligné que l'Accord de Paris, signé le 27 janvier 1973, marquait un tournant dans la cause de la réunification nationale, et a affirmé que le Parti, l'État et le peuple vietnamiens gardaient toujours au précieux soutien des amis internationaux dans les moments les plus difficiles de la lutte.

Il a informé les invités des réalisations enregistrées par le Vietnam après plus de 35 ans de Doi moi (Réforme) dans des domaines tels que l'économie, la réduction de la pauvreté, le bien-être sociale, la sécurité politique, l'ordre et la sécurité sociaux et les affaires extérieures.

Le peuple vietnamien chérit les valeurs de paix et promeut toujours les principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies et du droit international sur le respect de l'indépendance, de la souveraineté, de l'intégrité territoriale, de la non-ingérence dans les affaires intérieures des pays, du non-recours à la force ou de la menace de recours à la force dans les relations internationales, et le règlement pacifique des différends conformément au droit international, a déclaré le dirigeant.

Il a souligné que le Vietnam est toujours un ami, un partenaire fiable et un membre responsable de la communauté internationale, et coopère de manière égale avec tous les pays pour des avantages mutuels.

Au nom du Parti, de l'État et du peuple du Vietnam, le président Nguyen Xuan Phuc a remercié les amis internationaux pour leurs bons sentiments, leur solidarité et leur précieux soutien, et a exprimé son espoir qu'ils continueront à accompagner le peuple vietnamien dans l’ouvre de la construction et de la défense nationales.

Après 201 séances publiques, 45 entretiens privés de haut niveau, 24 réunions secrètes, 500 conférences de presse, 1000 entretiens et des centaines de rencontres en faveur du Vietnam, l'Accord de Paris sur la fin de la guerre et le rétablissement de la paix au Vietnam (Accords de paix de Paris) a été signé le 27 janvier 1973 par la République démocratique du Vietnam, le Front national de libération du Sud-Vietnam, la République du Vietnam et les États-Unis.

L'accord a mis fin à la lutte la plus longue et la plus difficile de l'histoire de la diplomatie vietnamienne.