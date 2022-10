Le président reçoit de nouveaux ambassadeurs du Salvador, de l'Inde et de la R. de Corée

Le président Nguyen Xuan Phuc a reçu le 26 octobre à Hanoï les ambassadeurs d'El Salvador, de l'Inde et de la République de Corée qui ont présenté leurs lettres de créance. Le président Nguyen Xuan Phuc (droite) et l’ambassadeur du Salvador au Vietnam Ruben Omar Orozco Burgos. Photo : VNA Recevant l’ambassadeur du Salvador Ruben Omar Orozco Burgos, le président Nguyen Xuan Phuc a déclaré que le Vietnam chérit et souhaite renforcer les liens avec les pays d'Amérique latine, notamment le Salvador.

Il a suggéré que l'ambassadeur facilite les visites de haut niveau et celles aux niveaux ministériel et local pour accroître la compréhension mutuelle, renforcer la coopération et le soutien au sein des organisations et forums internationaux pour protéger les intérêts légitimes des deux pays.

Le dirigeant vietnamien a remercié le gouvernement salvadorien d'avoir soutenu l'accomplissement par le Vietnam de son rôle de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations unies pour le mandat 2020-2021 et sa candidature à un siège au Conseil des droits de l'homme des Nations unies pour le mandat 2023-2025.

Il espère également que le pays d'Amérique latine soutiendra la candidature du Vietnam au Comité du patrimoine mondial pour le mandat 2023-2027.

Le diplomate a déclaré que l'ambassade au Vietnam est la première mise en place par El Salvador en Asie du Sud-Est, montrant des liens plus étroits entre les deux pays.

Au cours de son mandat, il a souhaité renforcer les relations bilatérales en matière de commerce et d'investissement, ajoutant qu'El Salvador était intéressé par la coopération avec le Vietnam dans les domaines de l'éducation, de la culture, des sciences et technologies et du changement climatique.

Recevant l'ambassadeur de l'Inde au Vietnam Sandeep Arya, Nguyen Xuan Phuc a souligné que la politique cohérente du Vietnam est à chérir l'amitié et le partenariat stratégique intégral avec l'Inde. Il a proposé de promouvoir des visites de haut niveau dans un proche avenir.

L'ambassadeur de l'Inde au Vietnam Sandeep Arya. Photo : VNA



Exprimant sa joie de la croissance du commerce bilatéral qui a augmenté de 18% par an pour atteindre 10,2 milliards de dollars au cours des huit mois de cette année, il a demandé au diplomate de continuer à renforcer les liens commerciaux et d'investissement, notamment en ouvrant davantage le marché indien aux produits agricoles vietnamiens, et inviter les investisseurs indiens à injecter des capitaux au Vietnam dans les secteurs de la fabrication et de la transformation, des technologies de l'information et de la communication, de l'énergie et de l'agriculture de pointe, l'innovation et les infrastructures, en particulier l'exploration et l'exploitation conjointes de pétrole et de gaz.

Le diplomate indien a sollicité l'aide continue de l'Inde pour la préservation et la modernisation des complexes de tours Cham à My Son à Quang Nam et Phu Yen et pour le lancement de vols plus directs entre les principales villes des deux pays.

La défense et la sécurité restant un pilier stratégique de la coopération bilatérale, il a suggéré à l'ambassadeur de continuer à faire avancer les relations dans ce domaine.

Le Vietnam soutient toujours la candidature de l'Inde à l'adhésion permanente au Conseil de sécurité de l'ONU lorsque l'organe est élargi, ainsi que sa politique "Act East", a-t-il déclaré.

L’ambassadeur Sandeep Arya, pour sa part, a promis de faire de son mieux pour cultiver des relations bilatérales pendant son mandat. Alors que cette année marque le 50e anniversaire des relations diplomatiques bilatérales, il souhaite que les agences compétentes des deux pays organisent des activités pratiques de célébration.

Félicitant Mme Oh Youngju d'être la première femme ambassadrice de la République de Corée au Vietnam, Nguyen Xuan Phuc a proposé aux deux parties de continuer à tirer le meilleur parti de l'accord de libre-échange Vietnam-République de Corée porter le commerce bilatéral à 100 milliards de dollars d'ici 2023 et 150 milliards de dollars d'ici 2030 dans un plus manière équilibrée.

Mme Oh Youngju est la première ambassadrice de la République de Corée au Vietnam. Photo : VNA



Le Vietnam encourage les entreprises sud-coréennes à accroître leurs investissements et reste prêt à servir de passerelle reliant la République de Corée à l'ASEAN, a-t-il déclaré.

Il a suggéré que la République de Corée continue de considérer le Vietnam comme un partenaire stratégique en termes d'approvisionnement en aide publique au développement (APD).

Le COVID-19 ayant été maîtrisé, davantage de vols devraient reprendre pour relancer le tourisme, créant ainsi les meilleures conditions pour que les citoyens contribuent au développement socio-économique des deux pays, a-t-il déclaré.

Le dirigeant a souhaité pendant son mandat que l'ambassadrice visite et tienne des séances de travail avec les localités vietnamiennes pour mieux comprendre la culture et les habitants locaux, favorisant ainsi la coopération entre les localités des deux pays.

L'ambassadeur Oh Youngju souhaite que le Vietnam soutienne l'accueil par la République de Corée de l'Exposition universelle de 2023 à Busan.

Elle a promis de tout mettre en œuvre pour élever les liens à un plus haut niveau, répondant ainsi aux aspirations des dirigeants et des peuples des deux pays.