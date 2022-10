Le président pro tempore du Sénat veut plus d’échanges entre jeunesses américaine et vietnamienne

Le président pro tempore du Sénat des États-Unis Patrick Leahy et son épouse Marcelle se sont rendus le 25 octobre à l’ambassade du Vietnam aux États-Unis.

La rencontre entre l’ambassadeur Nguyên Quôc Dung et le sénateur Patrick Leahy au siège de l'ambassade du Vietnam à Washington. Photo: VNA



Le sénateur Patrick Leahy et son épouse Marcelle ont souligné à plusieurs reprises leur attachement particulier au Vietnam, affirmant qu’ils se sentent toujours heureux à chaque fois qu’ils visitent le pays.

Il a exprimé son souhait que les des deux pays intensifient davantage les échanges entre les jeunes générations des deux pays, la meilleure façon de renforcer la compréhension entre les deux peuples qui continueront d’apporter leur contribution au renforcement de l’amitié vietnamo-américaine.

Le sénateur Patrick Leahy a affirmé continuer à œuvrer à l’épanouissement des relations entre le Vietnam et les États-Unis, notamment au maintien et à la promotion de la coopération bilatérale dans le règlement des conséquences de la guerre, dans l’intérêt de chaque pays ainsi que pour un monde meilleur.

De son côté, l’ambassadeur du Vietnam aux États-Unis, Nguyên Quôc Dung, a affirmé que le gouvernement et le peuple vietnamiens reconnaissent et apprécient toujours les contributions du sénateur Patrick Leahy, de son épouse Marcelle et du conseiller Tim Rieser au processus de réconciliation, favorisant le développement des relations bilatérales.

Les résultats obtenus dans le règlement des conséquences de la guerre ont aidé les deux pays à s’approcher, à instaurer et consolider la confiance et la compréhension mutuelles et à renforcer la coopération dans divers domaines, a-t-il souligné.

Le diplomate vietnamien a souhaité voir le sénateur Patrick Leahy continuer à contribuer au développement des relations bilatérales, y compris la coopération pour régler les conséquences de la guerre, et le soutien à la construction d’un réseau des députés d’amitié avec le Vietnam, les continuateurs de son travail au Congrès américain sur le règlement des conséquences de la guerre.