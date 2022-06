Le président préside un colloque sur le projet d'édification d'un État de droit

Le président Nguyen Xuan Phuc, également chef du Comité de pilotage pour l’élaboration du Projet de "Stratégie pour construire et perfectionner l’État de droit socialiste au Vietnam jusqu’en 2030, avec une orientation à l’horizon 2045", a présidé le 6 juin dans la province de Quang Ninh (Nord) un colloque pour recueillir les commentaires des Comités municipaux et provinciaux du Parti des provinces du Nord sur l'avant-projet.

Auparavant, le Comité de pilotage avait organisé trois réunions nationales dans les trois régions Nord, Centre et Sud ainsi que de nombreux séminaires scientifiques qui ont attiré des experts, scientifiques, représentants d'instituts de recherche et d'universités à travers le pays. À partir des résultats de ces réunions et séminaires, le Comité de pilotage a perfectionné pour la troisième fois l'avant-projet avant de recueillir les commentaires aux Comités municipaux et provinciaux du Parti.

S'exprimant lors du colloque, le président Nguyen Xuan Phuc a estimé que les commentaires donnés par les dirigeants de 28 localités avaient montré leur enthousiasme et une attention particulière au contenu de ce Projet, dont de nombreuses nouvelles idées.

Le président a également demandé aux Comités municipaux et provinciaux du Parti de poursuivre l'étude de cet avant-projet et de fournir des commentaires écrits au Comité de pilotage. L'équipe éditoriale les recevra pour perfectionner cet avant-projet.