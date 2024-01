Le président offre de l'encens pour commémorer le Président Ho Chi Minh à Nghe An

Le président Vo Van Thuong et une mission de travail sont allés le 16 janvier offrir des fleurs et de l'encens pour commémorer le Président Ho Chi Minh au Temple Chung Son - temple dédié aux ancêtres de l’Oncle Ho - et au Vestige national spécial de Kim Lien, dans le cadre de sa tournée de travail dans la province de Nghe An (Centre).

Le président Vo Van Thuong. Photo : VNA

Le Vestige national spécial de Kim Lien, l'une des vestiges typiques sur la vie et la carrière du Président Ho Chi Minh, se trouve dans les communes de Kim Lien et Nam Giang, avec le vestige de village de Hoang Tru, de village de Sen... Ce lieu conserve des vestiges, des objets associées au village natal, à la famille, à l'enfance du Président Ho Chi Minh.



Temple Chung Son a été construit au mont de Chung, dans la commune de Kim Lien, district de Nam Dan. C’est un lieu profondément attaché au Président Ho Chi Minh durant sa jeunesse. Le temple a été inauguré en 2020, à l'occasion du 130e anniversaire de sa naissance.



Le même jour, le président Vo Van Thuong et la mission de travail sont allés offrir des fleurs et de l'encens dans la zone de commémoration du secrétaire général du Parti Le Hong Phong, dans la commune de Hung Thong, district de Hung Nguyen. - VNA/VI