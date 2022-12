Le président Nguyen Xuan Phuc termine sa visite d'État en Indonésie

Le président Nguyen Xuan Phuc et une délégation vietnamienne de haut rang sont arrivés le 23 décembre à Hanoï, terminant avec succès une visite d'État en Indonésie à l'invitation du président Joko Widodo.

Le président Nguyen Xuan Phuc à l'aéroport international Soekarno Hatta à Jakarta. . Photo : VNA

Le chef de l’Etat vietnamien a eu de nombreuses activités, dont l’entretien avec le président Joko Widodo ; les entrevues avec les dirigeants du Parlement ; assisté à un banquet d'État organisé par le président de l'Indonésie.

La visite est une étape importante dans le partenariat stratégique Vietnam-Indonésie lorsque le président Nguyen Xuan Phuc et son homologue Joko Widodo avaient convenu d'élaborer bientôt un plan d'action pour la période 2024-2028 pour s'efforcer de porter le commerce bilatéral à plus de 15 milliards de dollars d'ici 2028 et vers une orientation plus équilibrée.

Les deux dirigeants ont également convenu de promouvoir les investissements entre les deux pays dans de nouveaux domaines tels que l'économie numérique, la transformation numérique, l'économie verte, les énergies renouvelables ; et de renforcer la coopération dans les domaines de la défense et de la sécurité, de l’éducation, de la formation et du tourisme.

Les deux dirigeants ont assisté à la cérémonie de signature et à l'échange de documents de coopération concernant la prévention du trafic et du transport illégal de stupéfiants, de substances psychotropes et de précurseurs, l'énergie et les ressources minérales. Lors d’une rencontre avec la presse, les deux dirigeants ont déclaré que les deux parties avaient achevé les négociations sur la délimitation de la zone économique exclusive, conformément au droit international, dont la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982.

Lors des contacts et rencontres, les dirigeants indonésiens ont hautement apprécié les réalisations socio-économiques du Vietnam, sa position croissante, son rôle et son prestige international, souhaitant promouvoir la coopération avec le Vietnam lors des forums internationaux.

Le Vietnam a affirmé son soutien à l'Indonésie pour que le pays assume avec succès le rôle de président de l'ASEAN en 2023. L'Indonésie a convenu de soutenir le Vietnam dans l'accomplissement avec succès de son rôle de membre du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies pour le mandat 2023-2025.

En Indonésie, Nguyen Xuan Phuc a rencontré la communauté vietnamienne, le Secrétariat de l’ASEAN et le secrétaire général de l'ASEAN. Il a également reçu l'Association d'amitié Vietnam-Indonésie, le président de la Chambre de commerce et d'industrie indonésienne (KADIN) et des dirigeants de quelques grandes entreprises indonésiennes.