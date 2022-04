Le président Nguyen Xuan Phuc souligne l'importance de perfectionner l'État de droit socialiste

Le président Nguyen Xuan Phuc a souligné l'importance de préparer le projet de stratégie pour la construction et l'amélioration de l'État de droit socialiste jusqu'en 2030 avec des orientations pour 2045.

Lors d'une séance de travail le 2 avril à Hanoï avec des scientifiques et des experts participant à l’élaboration du projet sur le résumé du rapport, base de la préparation de la première ébauche dudit plan, le président a souligné que c'est le plus important étape et a souligné les efforts de l'équipe qui a compilé des milliers de pages de documents à partir des rapport de synthèse.



Sur la base du programme du Parti, de la Constitution, de la Résolution du 13e Congrès du Parti, les spécialistes ont élaboré un projet de rapport de projet de plus de 200 pages, dans lequel les questions théoriques fondamentales sur la construction et l'amélioration du régime socialiste de la loi, la pensée de Ho Chi Minh, les opinions du Parti et de l'État, le processus de formation et d'évaluation de la situation actuelle, ainsi que les principes, les objectifs, les réformes, les tâches et les solutions dans la construction et l'amélioration du régime socialiste de loi au Vietnam jusqu'en 2030 et la vision de 2045.



Lors de la séance de travail, le président Nguyen Xuan Phuc, qui est également à la tête du Comité de pilotage du projet, a insisté pour que le contenu du projet soit conforme à la perception actuelle, accepté par le Parti et reconnu par le monde, facile à appliquer et à mettre en œuvre.