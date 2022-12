Le président Nguyên Xuân Phuc s’entretient avec le président Joko Widodo

Le président vietnamien Nguyên Xuân Phuc et son homologue indonésien Joko Widodo ont affirmé lors de leur entretien, vendredi 22 décembre à Jakarta, leur volonté de renforcer le partenariat stratégique entre les deux pays.

Photo: VNA

Le président Joko Widodo a salué la visite d’Etat en Indonésie du président Nguyên Xuân Phuc juste avant le 10e anniversaire du partenariat stratégique Vietnam-Indonésie (2013-2023), contribuant à donner un nouvel élan au développement de la coopération de plus étendue et substantielle entre les deux pays.



Le Vietnam attache toujours de l’importance au partenariat stratégique avec l’Indonésie, a souligné le président Nguyên Xuân Phuc, invitant solennellement le président indonésien à se rendre au Vietnam au moment qui lui conviendra.



Les deux dirigeants se sont réjouis du développement rapide et efficace du partenariat stratégique Vietnam-Indonésie dans tous les domaines clés, de la politique, de la sécurité et de la défense à l’économie, au commerce, à l’investissement, au tourisme, aux transports, en passant par l’éducation et la formation et la culture.



En particulier, la coopération commerciale a fait de grands progrès, avec près de 13 milliards de dollars d’échanges commerciaux au cours des 11 mois de 2022, un chiffre supérieur à 2021 et un record jamais enregistré.



Les deux dirigeants ont convenu des orientations majeures pour continuer à promouvoir les relations bilatérales dans les temps à venir.



Les deux parties ont convenu d’accroître l’échange de visites à tous les niveaux et de haut niveau, de déployer efficacement les mécanismes de coopération, le Comité de Commission de coopération bilatérale et le Comité mixte de coopération économique, scientifique et technique Vietnam-Indonésie, de mettre en œuvre efficacement les accords de coopération signés, dont le Programme d’action pour la mise en œuvre du partenariat stratégique pour 2019-2023, d’élaborer un plan d’action pour déployer le partenariat stratégique pour 2024-2028, d’oeuvrer pour porter les échanges commerciaux à 15 milliards de dollars avant 2028 dans une direction plus équilibrée.



Le chef de l’Etat vietnamien a proposé à l’Indonésie de réduire les barrières commerciales, de fournir un soutien technique et de faciliter l’accès des marchandises vietnamiennes, y compris les produits halal au marché indonésien.



Les deux parties ont affirmé leur détermination à promouvoir les relations d’investissement à la hauteur de leur potentiel et de leur partenariat stratégique au moyen du renforcement des mesures de promotion et de la création des conditions permettant à leurs entreprises de diversifier les domaines de coopération dont l’économie numérique, la transformation numérique, l’économie verte et les énergies renouvelables.



Le président Joko Widodo a déclaré que de plus en plus d’entreprises indonésiennes s’intéressent à investir au Vietnam et a espéré que les entreprises vietnamiennes élargiraient leurs investissements en Indonésie.



Les deux dirigeants ont également convenu de renforcer la coopération dans d’autres domaines importants tels que la défense et la sécurité, y compris la coordination dans la résolution des défis communs de sécurité en mer et la lutte contre la criminalité transnationale, l’assurance de la sécurité énergétique, de la sécurité alimentaire; de promouvoir la coopération en matière d’éducation et de formation, de tourisme; d’accroître la connectivité, d’augmenter les fréquences des vols commerciaux directs; de promouvoir la coopération décentralisée.



Ils se sont engagés à continuer à renforcer la concertation et la coordination étroite dans les forums régionaux et internationaux, à attacher de l’importance à la promotion de la solidarité et au rôle central de l’ASEAN.



Le Vietnam a affirmé son soutien à l’Indonésie pour qu’elle assume avec succès le rôle de président de l’ASEAN en 2023, et l’Indonésie a convenu de soutenir le Vietnam pour assumer avec succès de son rôle de membre du Conseil des droits de l’homme des Nations unies 2023-2025.



Ils ont réaffirmé l’importance de la paix, de la stabilité, de la sûreté, de la sécurité et de la liberté de navigation en Mer Orientale, la coordination dans maintien de l’unité et de la position commune de l’ASEAN sur la question de la Mer Orientale, la promotion de la mise en œuvre de la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC) et la coordination dans les négociatoons d’un Code de conduite en Mer Orientale (COC) efficace et efficient, conformément au droit international et à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982.



A l’issue de leur entretien, les deux dirigeants ont supervisé la signature et l’échange d’un certain nombre de documents de coopération, notamment le Protocole d’accord de coopération en matière de lutte contre le terrorisme, le Protocole d’accord de coopération en matière de lutte contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes et de pré-substances, et le Protocole d’accord de coopération dans le domaine de l’énergie et des ressources minérales.



Les deux dirigeants ont également rencontré la presse pour annoncer les résultats de l’entretien, au cours duquel les deux parties ont achevé les négociations sur la délimitation de la zone économique exclusive conformément au droit international et à la CNUDM de 1982.



Dans le cadre de la visite d’État en Indonésie, le président Nguyên Xuân Phuc est allé dans la matinée du même jour déposer une gerbe au monument des héros nationaux indonésiens dans l’enceinte du cimetière de Kalibata où sont reposés en paix 7.000 martyrs ainsi que des héros nationaux, dirigeants et artistes célèbres indonésiens.