Le président Nguyên Xuân Phuc s'envole pour l'Indonésie pour une visite d’Etat

Le président Nguyen Xuan Phuc. Photo: VNA



Le président Nguyên Xuân Phuc, à la tête d’une haute délégation, a quitté mercredi Hanoi pour une visite d’Etat en Indonésie du 21 au 23 décembre 2022, sur invitation du président indonésien Joko Widodo.

Il s'agira de la première visite d'un haut dirigeant vietnamien en Indonésie depuis le 13e Congrès du Parti communiste du Vietnam (PCV) ainsi que le déclenchement de la pandémie de Covid-19. En particulier, il s'agira également de la première visite d'État d'un président vietnamien en Indonésie depuis neuf ans, et ce dans le contexte des activités de célébration du 10e anniversaire de l'établissement du partenariat stratégique Vietnam-Indonésie.

Cette visite contribuera à consolider la confiance politique, à approfondir la coopération multiforme ainsi qu'à rendre plus concrètes et plus substantielles les relations bilatérales.