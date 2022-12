Le président Nguyen Xuan Phuc rencontre les dirigeants du Parlement indonésien

Le président Nguyen Xuan Phuc a rencontré le 22 décembre à Jakarta, la présidente de la Chambre des représentants d'Indonésie Puan Maharani, dans le cadre de sa visite d'État en Indonésie.

Le président Nguyen Xuan Phuc (gauche) et la présidente de la Chambre des représentants d'Indonésie Puan Maharani. Photo : VNA

Le président a félicité l'Indonésie pour l'organisation réussie du sommet des présidents de parlement du G20 (P20), l'aidant à assurer de manière remarquable la présidence du G20 en 2022.

Affirmant le soutien du Vietnam à la présidence indonésienne de l'ASEAN et à sa présidence de la 44e Assemblée générale de l'Assemblée interparlementaire de l'ASEAN (AIPA-44) en 2023, Nguyen Xuan Phuc a souligné que les relations bilatérales se sont fortement développées, notamment après l'établissement du partenariat stratégique en 2013.

Le Vietnam apprécie et souhaite booster le partenariat stratégique, a souligné le président Nguyen Xuan Phuc.

Le dirigeant vietnamien a exprimé son espoir que les deux législatures maintiendront leur coordination et soutiendront le maintien de la position commune de l'ASEAN sur la question de la Mer Orientale, et le règlement des différends par des mesures pacifiques conformément au droit international, notamment la Convention des Nations Unies de 1982 sur le droit de la mer (UNCLOS).

Il a transmis l'invitation du président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue à Puan Maharani de se rendre au Vietnam. La dernière accepta l'invitation avec plaisir.

Puan Maharani, en sa qualité de présidente de l'AIPA 2023, a également profité de l'occasion pour inviter Vuong Dinh Hue à assister à l'AIPA-44 qui se tiendra en Indonésie l'année prochaine.

L'hôte a exprimé sa conviction que la visite de Nguyen Xuan Phuc contribuera à promouvoir et à approfondir le partenariat stratégique, et a félicité le Vietnam pour ses réalisations socio-économiques malgré les impacts de la pandémie de COVID-19.

Parlant des résultats encourageants de l’entretien entre le président Nguyen Xuan Phuc et son homologue indonésien Joko Widodo, Puan Maharani a souligné que la Chambre des représentants indonésienne soutient les accords de coopération conclus à cette occasion.

Elle a convenu d'intensifier les échanges de délégations à tous les niveaux et par tous les canaux, notamment les délégations des deux législatures et leurs commissions, pour partager l'expérience en matière d'élaboration du droit et coordonner le suivi des accords de coopération bilatéraux, promouvant ainsi le rôle des législatures dans le renforcement des liens bilatéraux. , portant sur la coopération maritime et contribuant à assurer la sûreté et la sécurité de la navigation, ainsi qu'au maintien de la paix et de la stabilité dans la région.



Les deux parties ont convenu de renforcer leur étroite coopération dans d'autres forums parlementaires multilatéraux tels que l'Union interparlementaire (UIP) et le Forum parlementaire Asie-Pacifique (APPF), et de soutenir la position de l'autre sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun.

Le même jour, le président Nguyen Xuan Phuc a rencontré le vice-président de l'Assemblée consultative du peuple (MPR) d'Indonésie, Arsul Sani.

Le président Nguyen Xuan Phuc et le vice-président de l'Assemblée consultative du peuple (MPR) d'Indonésie, Arsul Sani. Photo : VNA

Il a félicité l'Indonésie pour sa organisation réussie à la présidence du G20, exprimant sa conviction que le pays remplira avec succès sa présidence de l'ASEAN en 2023 et la présidence de la 44e Assemblée générale de l'Assemblée interparlementaire de l'ASEAN (AIPA-44).

Pour sa part, Arsul Sani a félicité le Vietnam pour sa forte reprise économique et sa croissance post-pandémique et a affirmé que le Vietnam est un partenaire très important de l'Indonésie dans la région.

Les deux parties ont convenu de promouvoir la signature d'un nouvel accord de coopération entre les deux organes législatifs pour remplacer celui signé en 2010.

Nguyen Xuan Phuc a appelé le MPR à soutenir l'établissement des relations de jumelage entre les localités vietnamiennes et indonésiennes, d'abord entre Ho Chi Minh-Ville et Bali, et entre Da Nang et Semarang, pour contribuer à l'expansion des échanges et du commerce entre les peuples, des investissements et liaisons touristiques.