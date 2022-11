Le président Nguyên Xuân Phuc rencontre la vice-présidente américaine Kamala Harris à Bangkok

Le président vietnamien Nguyên Xuân Phuc a rencontré vendredi 18 novembre la vice-présidente américaine Kamala Harris, à l’occasion de leur participation à la 29e réunion des dirigeants économiques de l’

APEC

à Bangkok, en Thaïlande.

Lors de leur rencontre, les deux dirigeants ont déclaré se réjouir du fort développement du partenariat intégral Vietnam-États-Unis, affirmant que les relations entre les deux pays reposaient sur une base solide, une coopération intégrale dans tous les domaines, en particulier l'économie et le commerce.

Affirmant que le Vietnam considérait toujours les États-Unis comme l'un de ses principaux partenaires, le président Nguyên Xuân Phuc a déclaré que son pays souhaitait promouvoir les relations bilatérales pour les rendre plus substantielles, stables et profondes sur la base des principes fondamentaux.

Le président Nguyên Xuân Phuc a demandé à la vice-présidente américaine Kamala Harris de transmettre son invitation au président Joe Biden à se rendre prochainement au Vietnam.

Le dirigeant vietnamien a salué la demande du président Joe Biden de s'entretenir par téléphone avec le secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong et suggéré aux deux parties de se préparer soigneusement pour cette conversation téléphonique.

Appréciant hautement le rôle de la vice-présidente Kamala Harris dans la promotion des relations entre les deux pays, le président Nguyên Xuân Phuc l’a invitée à se rendre à nouveau au Vietnam.

Le président Nguyên Xuân Phuc a félicité les États-Unis pour devenir le pays hôte de l'APEC 2023, affirmant que le Vietnam se coordonnerait activement avec le États-Unis pour assurer le succès de l'APEC 2023.

De son côté, la vice-présidente Kamala Harris a affirmé que les États-Unis voudraient promouvoir les relations avec le Vietnam, dans l’intérêt commun et pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement dans la région et dans le monde. -VNA/VI