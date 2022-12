Le président Nguyen Xuan Phuc reçoit les ambassadeurs d'Azerbaïdjan et de Brunei

Le président Nguyen Xuan Phuc a reçu le 1er décembre à Hanoï les ambassadeurs d'Azerbaïdjan et de Brunei qui sont venus pour lui présenter leurs les de créance.

Le président Nguyen Xuan Phuc (droite) et l'ambassadeur d'Azerbaïdjan, Shovgi Kamal Oglu Mehdizade. Photo : VNA

Félicitant l'ambassadeur d'Azerbaïdjan Shovgi Kamal Oglu Mehdizade, Nguyen Xuan Phuc a affirmé que le Vietnam attachait toujours de l'importance à l'amitié traditionnelle et à la coopération multiforme avec l'Azerbaïdjan.

Soulignant l'importance de la coopération commerciale, le président vietnamien a déclaré que les deux parties devaient s'efforcer de promouvoir la coopération dans les domaines phases. Le Vietnam souhaite exporter vers l'Azerbaïdjan des produits électroniques, des composants, du poivre et en importer du pétrole brut et élargir la coopération dans d'autres domaines, notamment la culture, l'éducation, le tourisme, la défense et les échanges entre les deux peuples.

L'ambassadeur Shovgi Kamal Oglu Mehdizade a déclaré que l'Azerbaïdjan attachait une grande importance aux relations avec le Vietnam. Le diplomate a transmis l’invitation du président de l'Azerbaïdjan aux hauts dirigeants vietnamiens pour assister au Sommet du Mouvement des pays non alignés prévu au début de 2023.

Félicitant Mme Datin Paduka Malai Hajah Halimah Malai Haji Yussof pour sa nomination en tant qu'ambassadrice de Brunei au Vietnam, Nguyen Xuan Phuc a affirmé que le Vietnam et Brunei étaient deux pays de l'ASEAN entretenant des relations étroites.

Photo : VNA

Il s'est réjoui du développement rapide de la coopération économique entre les deux pays, avec notamment un commerce bilatéral dépassant l'objectif de 500 millions de dollars fixé pour 2025. Il a demandé à l'ambassadrice de continuer à promouvoir la coopération économique et commerciale, de faciliter l'importation de marchandises vietnamiennes, en particulier le riz et les produits agricoles et aquatiques du Brunei ; de créer des conditions favorables pour que les entreprises vietnamiennes coopèrent avec celles du Brunei.

La diplomate de Brunei s'est réjoui de l'approfondissement des relations entre les deux pays, notamment dans les domaines de l'agriculture, du commerce, de la défense, des échanges entre les deux peuples,

Elle a remercié le Vietnam pour avoir beaucoup soutenu le Brunei dans le domaine de l'agriculture et de la pêche. Elle a affirmé continuer à promouvoir les relations entre les deux pays.